Plaget av mystisk stank i Trondheim – ingen vet hvor den kommer fra

– Det har luktet så innmari ekkelt, som ihjelbrente kaffebønner. Det stikker skikkelig i nesen og er ubehagelig, sier Unni Selvåg Ulvan.

Hun og Asbjørn Ulvan har i sommer til tider ikke orket å sitte på verandaen på Møllenberg i Trondheim.

De er blant mange som har reagert på lukten som har bredt seg over deler av sentrum den siste tiden. Hvor lukta kommer fra – og hva det lukter – er et mysterium.

UBEHAGELIG PÅ VERANDAEN: – Det stakk i nesen, og jeg tenkte bare «æsj!», sier Unni Selvåg Ulvan. Ved siden av henne sitter Asbjørn Ulvan. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Ikke gassbobler eller asfaltverk

Adresseavisen har hatt flere saker om stanken i den siste tiden. Det har vært to hovedteorier til hva som er kilden: Enten gassbobler fra bunnen i kanalen mellom Midtbyen og Brattøra, eller damp fra Peabs asfaltverk på havna.

Begge teoriene ble skrinlagt denne uka, etter et møte i regi av Trondheim havn. Her møttes kommunen, Fylkesmannen i Trøndelag og asfaltverket Peab.

– Vi har konkludert med at det nok ikke er gassbobler fra kanalen, sier Tore Nordstad fra Miljøenheten i Trondheim kommune til NRK.

– Boblene har vært der i minst 30 år. Vi tror de har å gjøre med nedbryting av biologisk materiale. Da får du metan og CO₂, som er luktfri. Mens den lukta som er beskrevet av mange i Trondheim, er av svidd gummi, sier Knut Thomas Kusslid, direktør ved Trondheim Havn.

Norstad opplyser at kilden heller ikke er asfaltverket i området. Det er nemlig bare vanndamp som kommer fra asfaltverket. Selv om også denne teorien er skrinlagt, blir det likevel tatt noen tester for sikkerhets skyld.

BEKYMRET: Lars Erik Ertzgaard Ringen synes det lukter litt avgass, og han lurer på om lukten kan være helsefarlig. Foto: Eva Ersfjord / NRK

– Bil med dårlig motor

Ifølge Adresseavisen har flere pekt på at lukten kan komme fra Kjeldsberg kaffebrenneri, men kaffebrenneriet sier til avisen de har vanskelig for å tro at de er kilden.

Selv om den illeluktende gåten ikke er løst, er kommunen fortsatt innstilt på å finne årsaken.

– Den nærmeste assosiasjonen jeg får, er en bil med litt dårlig motor – slik at det ryker blått. Den ligner på en slik oljelukt fra bilen, sier Lars Erik Ertzgaard Ringen til NRK.

Han jobber på Solsiden i Trondheim, og har kjent lukta godt.

Bekymret for at det kan være helsefarlig

– Det spøker i bakhodet at dette kan være helsefarlig, forklarer Ringen.

Det har ikke blitt meldt om sykdom knyttet til lukten. Kommunen tror ikke det er grunn til bekymring.

– Det kan selvsagt irritere kortvarig øverst i luftveier. Det skal jeg ikke utelukke, det stemmer sikkert. Men jeg tror ikke det er grunn til større bekymring, utover det, sier Nordstad fra Miljøenheten.