Mange møtte opp i bisettelsen av mor og sønn i Vår Frue kirke i Trondheim onsdag.

Seremonien startet med preludium på piano og allsang med salmen «Gje meg handa di ven».

Mor og sønn ble funnet døde på Singsaker i Trondheim 8. februar. Også en mann i 70-årene som bodde i huset ble funnet død.

Minneord fra flere i Vår Frue kirke i bisettelsen til mor og sønn. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Mange hilsener

Kirka var fint pyntet med mange blomster og hilsener fra familie og venner.

– Det har vært ekstremt mange hilsener både til Patrick og mora – spesielt fra venner. De har en nokså liten familie i Norge, forteller Lars Svanholm, daglig leder i Svanholm & Vigdal Gravferd.

Bortgangen til de to har gjort et dypt inntrykk på mange.

Gjennom hilsener går det fram at sønnen var snill, god og omtenksom, og en gutt som ville det beste for alle, forteller Svanholm.

Etter bisettelsen sendes mor til hennes hjemland Thailand for å få sin siste hvile der.

Sønnen skal gravlegges på Moholt kirkegård i Trondheim.

Mange møtte opp for å ta farvel onsdag. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Mann siktet

Det var venner av en av de avdøde som meldte fra til politiet. De hadde dratt til boligen da han ikke fikk kontakt med en av dem og var bekymret.

Politiet fant det tidligere samboerparet og deres felles sønn døde i en bolig på Singsaker i Trondheim.

Den avdøde mannen i 70-årene er nå siktet.

Politiet mener at det er stor sannsynlighet for at han har drept de to, for deretter å ta sitt eget liv. De jobber fortsatt parallelt med flere hypoteser.

Etterforskninga pågår fortsatt.