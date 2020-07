Pilot berget da seilfly nødlandet i skogen

– Piloten av seilflyet fikk problemer under innflyging til flyplassen, forteller Steinar Øksenholt, avdeling- og fagsjef i Norges Luftsportforbund med hovedansvar for seilfly.

Flyet traff tretoppene og nærmest rutsjet mellom trærne 300 meter sør for flyplassen på Oppdal..

Under innflygingsfasen har seilfly i utgangspunktet en hastighet på i underkant av 100 kilometer i timen.

Så at seilflyet havarerte

En person var vitne til at seilflyet styrtet inn i et skogsområde ved flyplassen i Oppdal like før klokka 17.45 onsdag. Alle nødetater ble varslet.

Vitnet har fortalt at flyet kom med lav høyde og traff tretoppene. Fronten på seilflyet traff deretter bakken.

– Melderen fortalte at piloten selv hadde tatt seg ut av flyet og var i god form, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Stig Roger Olsen.

Flyet har fått mindre materielle skader. Dette er et enseters fly som eies av NTNU flyklubb i Trondheim.

Flyet kan ha kommet for lavt

Det er for tidlig å si noe om årsaken til havariet.

– Hvis man kommer for lavt så er eneste muligheten å lande flyet. Da vil man fortrinnsvis gjøre det på flyplassen og ikke i skogsområdet som her, sier Øksenholt.

Norges Luftsportforbund skal nå i samarbeid med Statens Havarikommisjon og lokalt politi finne ut hva som har skjedd.