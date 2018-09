Kjæresten til Bendtner hevder taxisjåføren gikk amok

Nicklas Bendtner er anmeldt for vold mot en sjåfør fra det danske taxiselskapet DanTaxi. Anklagelsene går ut på at Rosenborg-spissen skal ha utøvd grov vold som ga taxisjåføren brudd i kjeven.

Mandag ettermiddag gikk Rosenborg ut og fortalte at en svært nedbrutt Nicklas Bendtner hadde tatt kontaktet med klubben og informert om voldsepisoden.

Noen timer etter uttalelsen fra Rosenborg, er det kjæresten til Nicklas Bendtner sin tur å ta bladet fra munnen. På Instagram legger hun ut en lengre post, hvor hun utelukkende forsvarer Bendtner.

– Han ble forfulgt og forsvarte seg selv og meg. Hvor mange ville ikke ha gjort det samme for sin kjæreste? De kan si og skrive hva de vil – men å beskytte den man elsker når man føler seg truet er ikke feil i mine øyne, skriver Philine Roepstorff.

Den danske modellen Philine Roepstorff hevder Nicklas Bendtner slo taxisjåføren for å forsvare seg selv og henne. Foto: Skjermdump, Instagram / @bendtner14

Bekrefter at Bendtner slo taxisjåføren

I teksten innrømmer Roepstorff at Bendtner utøvet vold:

– Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas som overfalt noen.

Den danske modellen velger å dele det hun mener er foranledningen for volden. Det hele skal ha startet med at hun og Bendtner var ute på byen i København, da han bestemte seg for å dra hjem for å sove. Hun forklarer at de sammen satte seg inn i en taxi litt etter klokken 02.

– Det skulle være en helt kort tur over til Nicklas, men likevel kjørte sjåføren oss to ganger i en annen retning enn det vi ba om.

Ifølge Roepstorff skal paret da ha nektet å la sjåføren kjøre dem videre.

– Det får han til å gå amok. Han gjør en u-sving og speeder etter oss og roper ting som ludder, bitch og kjerring. Til slutt kjører han inn foran oss og springer ut av bilen og kaster en flaske mot meg, skriver Roepstorff.

Kaller voldsepisoden «selvforsvar»

Videre skriver Roepstorff at flasken ikke treffer henne, men at det var nære på.

– Deretter kommer han (taxisjåføren red.anm.) mot oss, og min mann slår ham en gang og treffer åpenbart meget uheldig.

NRK understreker at dette er Philine Roepstorff sin egen beretning. Kjæresten til den danske stjernespissen kaller situasjonen selvforsvar, og avviser at det var snakk om guttestreker eller dumheter.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med både DanTaxi og Nicklas Bendtner sin agent, uten å lykkes.

Bendtner må forklare seg for RBK-ledelsen

Mandag blir det også kjent at hårvoks-produsenten IdHAIR sier opp avtalen med Nicklas Bendtner.

Selskapet skriver i en pressemelding at de har opphevet samarbeidet med Bendtner etter ett voldelig sammenstøt mellom Bendtner og en taxisjåfør i København.

Ifølge Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, skal Nicklas Bendtner trene med resten av laget tirsdag. Han skal også forklare seg for Rosenborgs ledelse om helgas voldsepisode.