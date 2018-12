– Toppidrett har jo sin tid, for Petter er tiden over. Det tror jeg han har gått og følt på en liten stund, forteller John Northug til NRK.

Samme dag som sønnen kunngjorde at han legger skiene i boden, er det først og fremst takknemlighet Petter Northugs foreldre føler.

– Vi har kommet til en felles beslutning, jeg og May. Vi føler en enorm lettelse, sier John Northug.

Se et seks minutter langt sammendrag av noen av de største opplevelsene i Petter Northugs innholdsrike karriere. Redigering: Vegard B. Lien Du trenger javascript for å se video. Se et seks minutter langt sammendrag av noen av de største opplevelsene i Petter Northugs innholdsrike karriere. Redigering: Vegard B. Lien

Tårevåt Petter takket familien først

På dagens pressekonferanse var det familien Petter Northug valgte å takke.

– Foreldrene mine har støttet meg i alle år, og jeg har to brødre som også har vært viktige for meg.

Han måtte ta flere pauser, og hadde vansker med å kontrollere følelsene sine.

– Det trivelig å høre at han viser følelser på den måten, sier faren John.

Far og sønn Northug ved et skirenn i Trondheim i 2017. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

John Northug forteller at foreldrene har støttet sønnen gjennom den lange karrieren, selv om det til tider har gått veldig raskt framover.

– Helt siden han startet på skigymnaset på Steinkjer har vi vært med og prøvd å bidra. Vi føler at vi av og til har sprunget etter. Vi har prøvd å bidra der vi kan.

Han karakteriserte deg som nokså tøff. Det stemmer vel at du vært bestemt overfor ham?

– Ja. Hele filosofien min er at de valgene man tar får konsekvenser. Det har jeg vært klar på. Når vi har brukt ressurser på noe, så må han følge opp.

Faren så ikke på pressekonferansen

Sønnens karriere har ikke alltid vært en dans på roser, og Petter Northug har vært gjenstand for flere mindre hyggelige avisoppslag. Det har derfor blitt viktig å lese minst mulig om sønnen i media, sier faren John.

– Jeg har lært meg til å håndtere det, over tid. Jeg og Petter har kontakten utenfor offentligheten, og jeg leser etter hvert svært lite i media. Jeg hørte ikke pressekonferansen i dag. Forholdet jeg har til Petter holder jeg utenfor offentligheten, og der har vi en god tone.

John er glad for at det nå er over.

– Vi er stolt over det han har gjort som idrettsmann, og vi er glad for at han har gjort et valg som han er lettet over.