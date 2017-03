– Det tar seg ikke veldig pent ut nå lenger, sier Kjetil Kroksæter som er sportskommentator i Adresseavisen. Han er glad i åpenhet, men mener den offentlige krangelen har gått for langt.

Torsdag gikk Petter Northug ut og ba landslagssjef Vidar Løfshus om å trekke seg. «Petter ansetter ikke trenere eller ledere på landslaget», var svaret fra Skiforbundet.

Begge deler omtalt i Dagbladet, og ikke internt slik Skiforbundet har spurt om.

– Petter er jo en som er litt vanskelig å forstå av og til, men jeg syns ikke det er en grei måte å gjøre det på. Jeg tror ikke Skiforbundet kan la dette fortsette så veldig lenge, sier Kroksæter til NRK.

Vidar Løfshus (til venstre) kritiseres av Petter Northug etter VM. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Skal mye til for at en enkeltutøver får fjerna overordnet

Kroksæter mener at treneren har sitt på det tørre når det gjelder uttakene til landslaget

– Hvorfor tror du Petter Northug tar dette i media og ikke internt?

– Petter har jo en tendens til å like å utfordre, og her har han tydeligvis følt seg litt dårlig behandla. Han ønsker tydeligvis å bli kvitt Vidar. Det skal foregå en evaluering nå så det vil skje noen endringer vil jeg tro, men jeg tenker som så at når Petter går så hardt ut så kan det nesten bidra til å beskytte Vidar. Det skal mye til for at en enkeltutøver skal kunne tvinge en overordnet til å gå av.

Kjetil Kroksæter tror Northugs harde angrep på treneren kan virke mot sin hensikt. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Hva om Petter Northug får støtte fra lagkameratene?

– Da blir det en annen sak, det ser vi jo i fotball. Et lag er i stand til å avsette treneren sin hvis det er mange nok som står bak kravet. Hvis det er sånn at dette er en gjengs oppfatning i løpergruppa på landslaget, da har nok Løfshus problemer.

– Hva kan det bety for Petter Northug at Vidar Løfshus blir sittende, det er jo OL om et år?

– Det tror jeg ikke betyr noen ting. Hvis Petter Northug gjør treningsjobben og holder seg frisk så er han kvalifisert for hva som helst.