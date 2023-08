– I forbindelse med overgang til nytt saksbehandlingssystem i Trondheim kommune har personopplysninger feilaktig blitt publisert på kommunens nettside, innsynsordningen.

Det skriver kommunen i en pressemelding.

– Trondheim kommune beklager på det sterkeste dette, og jobber nå med å følge opp de berørte og for å gjennomgå alle rutiner for å sørge for at slike feil ikke skal skje i tiden som kommer.

Opplysninger om helse og økonomi

Opplysninger om helsemessige og økonomiske forhold hos enkeltpersoner var tilgjengelig i 16 timer mellom 31. juli og 1. august. Feilen ble oppdaget av kommunen selv, og rettet etter 20 minutter.

17 personer anses å være berørt av sikkerhetsbruddet.

– Vi er fryktelig lei oss. Det er en alvorlig og vi er nå opptatt av å ivareta de som er berørt og kontakte dem for videre oppfølging, sier organiasjonsdirektør i Trondheim kommune, Trude Kjeldstad.

Datatilsynet har blitt rutinemessig varslet om hendelsen tirsdag kveld.

Varsler de berørte

Trondheim kommune arbeider nå med å varsle de som er berørt av hendelsen. De vil bli kontaktet direkte av Trondheim kommune.

Det er igangsatt et arbeid for å gjennomgå rutinene ved publisering av sakspapirer for å unngå lignende tilfeller i ettertiden.

– Vi går gjennom våre rutiner for å sikre at det nye saksbehandlingssystemet blir håndtert slik det skal, sier Kjeldstad.