Politiet rykket ut etter at de fikk melding om ei fallskjermulykke ved Oppdal flyplass, Fagerhaug i Trøndelag.

Ulykka skjedde lørdag ettermiddag.

Ifølge politiet skal vitner ha sett en fallskjermhopper krasje i bakken.

Politiet skriver de ikke er kjent med årsaken til ulykka, men at de har gjort åstedsundersøkelser på stedet.

Fallskjermen er tatt i beslag for nærmere undersøkelser.

Det er ikke kjent om avdøde tilhørte en fallskjermklubb.

Kriseteam har ifølge politiet bistått vitner og andre ved flyplassen.

Fikk problem med fallskjerm

Norges luftsportsforbund er orientert.

– Vi setter ned en ulykkeskommisjon. Vi skal gå gjennom alle forhold for å finne årsaken til det som skjedde, sier Knut Lien, fagsjef med ansvar for fallskjerm i Norges luftsportsforbund.

Ulykka skjedde under et årlig fallskjermtreff på Oppdal, som pågår fra 5.–17. juli. Aktiviteten pågår ved flyplassen og det er like ved at hopperne lander.

Politiet er på stedet og har avhørt vitner.

Ulykka skjedde ved Oppdal flyplass.

Tragisk

Samlinga med fallskjermhoppere på Oppdal startet fredag. Ulykka gjør inntrykk.

– Det er veldig tragisk, sier Lien.

Ulykka med fallskjerm skjer bare kort tid etter at to menn mistet livet i en krasjlanding med et mikrofly på Oppdal 1. juli.

– Det er tragisk at Oppdal etter kort tid får ei dødsulykke til, og at det er enda ei luftsportulykke så kort tid etter den andre ulykka, sier Knut Lien i Norges Luftsportforbund.