Person død etter vold i Namsos

En person er pågrepet og sikta for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser politiet.

– Det jeg kan si er at sent i går kveld så rykka politiet og ambulanse til adresse i Namsos etter melding om vold der. Status nå er at en person er bekrefta død og en er pågrepet og sikta for vold med døden til følge, sier operasjonsleder Trond Hangaas i politiet.

Politet er på stedet fredag morgen og har sperra av et område utenfor huset dette har skjedd.

DØD ETTER VOLD: Personen som er sikta for kropsskade med døden til følge er pågrepet og sikta i saken. Foto: Espen Sandmo / NRK

Politiadvokat Aage Sliper Midling vil foreløpig ikke si noe om kjønn, verken på den avdøde eller den sikta.

– Vi er i gang med etterforskninga så jeg kan dessverre ikke si så mye nå, sier Midling.

Det er ikke kjent om den sikta erkjenner eller nekter for å ha gjort noe straffbart.

Politiet vil i løpet av dagen ta stilling til om vedkommende skal varetektsfengsles.