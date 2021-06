Norsk lege har fått pris for denne oppfinnelsen

Den norske legen, forskeren og oppfinneren, Per Gisle Djupesland, fikk torsdag kveld «European Inventor Award 2021».

Dette er første gang en nordmann hedres med denne innovasjonsprisen.

Oppfinnelsen hans er enkelt forklart et apparat for å gi medisin gjennom nesa.

– Vi hører om Oscar og andre store utdelinger. Dette må jo være noe lignende, ler Djupesland torsdag kveld.

Migrene og bihulebetennelse

«European Inventor Award» omtales som «en av Europas mest prestisjefylte innovasjonspriser». Det europeiske patentkontoret (EPO) står bak utdelingen.

Prisen gis til oppfinnere, enkeltpersoner eller lag som gjennom banebrytende arbeid forbedrer livene våre, fremmer teknologi og skaper arbeidsplasser. Nordmannen fikk pris i kategorien industri.

Apparat til Djupesland letter den medisinske behandlingen for millioner av pasienter med migrene og kronisk bihulebetennelse med polypper.

Se video lenger ned i artikkelen om hvordan apparatet fungerer.

EPO mener den norske legen har funnet opp et unikt medisinsk utstyr.

Den ferske prisvinneren sier han nå kjenner på enorm lykke:

– Dette er en enorm anerkjennelse. Juryen er uavhengig, og så vidt jeg vet er det sendt inn flere 100 forslag innen alle kategorier. Ikke bare innen medisin, sier han til NRK.

Ikke en vanlig nesespray

Selv om det er hans oppfinnelse, er han tydelig på at han ikke er alene om å få prisen. Først og fremst har kona, Helena Djupesland, hatt en viktig rolle.

– Hun har juridisk bakgrunn og jobbet i internasjonal forretning. Det at vi har gjort dette sammen, gjennom så mange år, gjør det ekstra spennende.

Djupesland er øre-nese-hals-lege med spesialisering i rhinologi.

Oppfinnelsen han nå får anerkjennelse for, ble til etter at han så at tradisjonelle nesesprayer ikke fungerer godt nok for å gi medisin.

Problemet med slike, er at medisinen gjerne svelges eller ender opp helt fremst i nesa.

– Minimalt havner der det skal, forklarer oppfinneren.

Slik fungerer apparatet

Apparatet har et nesestykke, et munnstykke og en pumpe. Den patenterte teknologien sørger for å blåse medisinen langt bak i nesa.

Først skal du sette nesestykket inn i det ene neseboret.

Deretter skal du trekke pusten dypt inn.

Munnen skal lukkes godt rundt munnstykket.

Så skal du blåse inn i apparatet.

Når du trykker på knappen, vil medisinen blåses ut.

Foreløpig kan ikke nordmenn – eller europeere generelt – nyte godt av oppfinnelsen.

Finnes ikke i Norge – foreløpig

I dag finnes apparatet bare på markedet i USA.

– Vi skulle veldig gjerne hatt det på markedet i Europa. Men det er vanskeligere i Europa enn i USA, sier Djupesland.

Apparatet selges kun sammen med de to medisinene som Djupesland og kollegene har utviklet: En medisin mot migrene. En medisin mot kronisk bihulebetennelse med polypper.

ET GODT TEAM: Det var kona til Per Gisle Djupesland, Helena Djupesland, som først sa at de måtte ta patent på ideen. Foto: HEINZ TROLL

Djupesland har tro på at apparatet både blir tilgjengelig i Europa i fremtiden. Og at det vil bli mulig å bruke det sammen med enda flere medisiner.

Han og kollegene har allerede kommet langt i de kliniske studiene på en medisin for bihulebetennelse uten polypper.

– Vi regner med at mer enn 10 prosent av befolkningen har symptomer på kronisk bihulebetennelse, og de aller fleste har ikke polypper, forklarer Djupesland.

Resultatene blir trolig klare en gang i 2022. Han tror det er gode muligheter for å få godkjenning også i Europa.

I tillegg jobber de med utviklingen av medisin til hjernen, for pasienter med psykiatriske og nevrologiske lidelser. De jobber også med muligheten for å gi vaksine med apparatet. De er ennå i en tidlig fase med disse prosjektene.