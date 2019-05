– Jeg føler meg lurt, sier Anne Nordskag til NRK.

Hun reagerer sterkt på funnene i rapporten «Hvem får overskuddet fra fripolisemilliardene?», som er utarbeidet av Pensjonistforbundet med bistand av firmaet Lillevold & Partners.

Den viser nemlig at ni av elleve milliarder i overskudd på egen pensjonskapital ikke blir utbetalt.

Mange pensjonister taper dermed penger, som de mener er deres.

– Det er klart man spekulerer hvor pengene blir av. De må jo være en plass, sier Nordskag som er nestleder i Trøndelag Pensjonistforbund.

Mener de er utsatt for et «pensjonsran»

Pensjonsranet, som enkelte i Pensjonistforbundet kaller det, ble oppdaget fordi de satte ned en gruppe for å granske hva som skjer med fripolisene.

Fakta om fripoliser Ekspandér faktaboks Fripoliser er opptjent pensjon du får med deg når du slutter i et arbeidsforhold i en privat bedrift.

I praksis er en fripolise en «slump penger» som skal utbetales gradvis når du blir pensjonist på toppen av andre pensjonsytelser.

Hundrevis av milliarder kroner forvaltes av forsikringsselskapene gjennom disse fripolisene. De fem største er Sparebank 1, DNB, Nordea, Gjensidige og Storebrand.

Dette utgjør den største kapitalen innenfor privat pensjonssparing i Norge. (Kilder: Store norske leksikon, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Finans Norge, FAFO)

De fant raskt ut at den såkalte tilleggsavsetningen – de pengene som står på den enkeltes konto som en ekstra avkastning ut over det pensjonisten er garantert – ikke blir utbetalt.

– Det er mine penger som står der på min konto, som jeg kan se på kontoutskriften hvert eneste år. Men pengene får jeg aldri – de forsvinner, sier Thorstein Øverland i Pensjonistforbundet, som står bak rapporten.

Pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i forsikringsselskapene på elleve milliarder kroner, men ni milliarder av disse vil altså aldri bli utbetalt.

– Det er det som er det rare her. At så mye penger kan bli stående på tilleggsavsetningskontoene til hver enkelt som har fripolise, sier Øverland til NRK.

Rekker ikke å få pengene før de dør

Hvis reglene ikke forandres, vil beløpet de neste årene kunne bli tre ganger så stort. Kundene kan bli fratatt 10 prosent økning av årlig pensjon.

Pensjonistforbundet krever nå regelendringer.

– Det er ikke selskapene som gjør noe feil. Men selve paragrafen er utformet slik at overføringen skjer så sakte at man ikke rekker å få pengene før det er for seint, sier Øverland.

Loven om forsikringsvirksomhet er utformet slik at bare en liten del av pengene blir utbetalt før pensjonistene blir 85 år, som er forventet levealder.

Mens pensjonistene dør, samler pengene seg på forsikringsselskapenes konto.

– Her er det formulert en regel som ikke fungerer etter hensikten, og som koster fripolisekundene store beløp, sier Øverland.

Anerkjenner problemet – peker på politikerne

Ett av forsikringsselskapene, Storebrand, forteller at de for så vidt er enige i at dette er et problem.

Men de mener at det må en endring i lovverket til for at mer av pensjonsoverskuddet kan gå til pensjonistene med fripolise.

Finansdepartementet har nå mottatt krav om lovendringer. Statssekretær Geir Olsen innrømmer at pensjonistene kanskje bør få mer utbetalt.

– Akkurat tallene i rapporten kan vi ikke gå god for. Vi har ikke hatt tid til å se skikkelig på dem. Men det kan godt hende at det er for lite av det som er av overskudd som utbetales til pensjonistene, sier Olsen til NRK.

– Bør rydde opp i dette

Regjeringen har bedt Finanstilsynet om å komme med forslag til regelendringer.

– Vi mener det er svært relevant å sende over dette innspillet fra Pensjonistforbundet til Finanstilsynet som skal utarbeide et nytt regelverk knyttet til fripoliser, sier statssekretæren.

Anne Nordskag i Pensjonistforbundet er klar på at hun vil ha pengene til eget bruk.

– Jeg mener at de ganske fort bør rydde opp i dette. For det må bli en stopp på dette, sier Nordskag.