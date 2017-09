Påstand klar Sørlia-drapet

Aktor la ned påstand om tvungent psykisk helsevern for 25-åringen fra Steinkjer, som har innrømmet at han slo sin far i hodet med en stein slik at han døde. De psykiatrisk sakkyndige har gitt 25-åringen diagnosen paranoid schizofren og sagt at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Aktor karakteriserte drapet som meget brutalt.