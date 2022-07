Passerer livet i revy når vi dør? En studie gir nye hint

De fleste tenker før eller seinere over hva som skjer når vi dør. Noen av oss har til og med stått på terskelen til å dø, for å komme tilbake igjen med sterke minner om hva som skjedde. Livet passerte kanskje i revy, de så et sterkt lys eller alt var helt mørkt.

Nå har dødsfallet til en 87 år gammel mann gitt oss ny kunnskap om dødsøyeblikket.

Mannen hadde falt og slått hodet sitt. Han fikk en hjerneblødning. På sjukehuset i Canada fjerna legene en god del av beina i kraniet for å gi bedre plass til hjernen og fjerne blødninga.

87-åringen viste tegn til epileptiske anfall, så legene satte elektroder på hodet hans for å få informasjon om det som foregikk inne i hjernen. Samtidig ga de han medisiner mot anfallene.

Mannen blei verre og verre. Etter tre dager døde han mens han hadde EEG-apparatet på hodet. Det har gitt forskerne et unikt utgangspunkt.

Livet i revy

– Du kan ikke planlegge dette, sier forsker og nevrokirurg Ajmal Zemmar til Insider, som var med og behandla 87-åringen.

Det er nemlig ingen friske mennesker som får kobla på EEG før de dør. Og legene veit ikke når sjuke pasienter kommer til å dø, sånn at de får tatt opp hjernebølgene.

– Det ser ut til at denne pasienten ved døden fikk et hjernesignal som ligner litt på det vi ser hos en person som husker ting fra fortida. Dette er et enkelttilfelle, men man kan godt spekulere i at livet går i revy.

Det sier Thanh Pierre Doan som er nevrolog ved St. Olavs hospital og forsker ved Kavli-instituttet og INB ved NTNU.

Thanh Pierre Doan synes forskninga er spennende. Foto: Jelena Balic

Det er ikke første gang at leger har hatt EEG-elektroder på hodet til en døende pasient.

– Men de som står bak forskninga, var flinke til å bruke klinisk måling for å undersøke basale hjernemekanismer når man dør, sier Doan.

En døende hjerne

Når folk dør vil du kanskje tenke at hjernen blir skrudd av, nærmest som med en bryter.

Men det er ikke helt sånn det funker.

Doan sier at døden ikke er så plutselig som mange forestiller seg.

– Det er en prosess som går over veldig mange timer. Selv om hjertet slutter å pumpe blod inn i hjernen, fortsetter disse hjernesvingningene en stund.

Han forteller at det er rytmen mellom hjernebølgene til den døende 87-åringen som er spesielt interessante.

I artikkelen som er publisert viser forskerne at gammabølgene, som er viktig for hukommelse, øker relativt til de andre hjernesvingningene i de 30 sekundene før og etter døden.

NRK forklarer Hva er hjernebølger? Bla videre Hjernebølger Hjernecellene eller nevronene snakker sammen med kjemikalier og elektrisk aktivitet. Elektrisiteten kan man måle med elektroder på hodet, med en EEG-undersøkelse. Forskjellig takt på bølgene er kobla til hva hjernen gjør. Betabølger Disse er nokså raske og vises når vi er våkne. De er involvert når hjernen jobber med oppgaver. På riktig nivå hjelper de oss fokusere. Alfabølger Er typiske for avslappa konsentrasjon eller når vi hviler, men er våkne. De blir observert når vi dagdrømmer eller sliter med å fokusere. Deltabølger Deltabølgene har den treigeste frekvensen og er vanlige i djupeste søvnen, for eksempel midt på natta. Thetabølger Thetabølgene er viktige for læring, hukommelse og for å finne fram. Gammabølger Disse er de raskeste hjernebølgene. De er kobla til oppmerksomhet, oppfatning og hukommelse. Forrige kort Neste kort

– Man så også at krysskoblinga mellom forskjellige bølger, er veldig sterk etter at pasienten døde. Krysskoblinga mellom alfa- og gamma-aktivitet er noe som visstnok er knytta til å huske ting, sier Doan.

– Det kan støtte at pasienten rett før, under prosessen og etter døden hadde et elektrisk mønster i hjernen som er ganske likt som hos en person som husker ting.

Det betyr ikke at alle opplever at livet passerer i revy når vi dør. For det er bare mellom 2 og 13 prosent av de som har overlevd hjertestans, som har hatt nær døden-opplevelser. Av dem igjen var det 13 prosent som opplevde at livet passerte i revy.

Unike data

Det har gått seks år sia 87-åringen gikk bort. Forskerne venta med å publisere studien fordi de håpa på at det skulle dukke opp andre som fant det samme. Men så langt har de ikke funnet tilsvarende registreringer.

Zemmar sier det er veldig vanskelig å trekke store konklusjoner fra denne ene pasienten, særlig sia 87-åringen hadde blødninger, anfall og medisiner som påvirker hjerneaktiviteten.

– Men det vi kan si, er at vi har signaler rett før og etter hjertet stopper som ligner på det som skjer i friske mennesker som husker noe eller mediterer, forteller han.

Forskere har sett noe av det samme hos rotter. I en studie fant de at rottene får lignende hjernebølger når de dør.

En hjerne etter døden

Hjernesignaler hos dyr kan også delvis vekkes til «live» igjen flere timer etter at de er døde. I 2019 publiserte forskere ved Yale en studie om griser.

De fikk 32 grisehoder fra et slakteri nær New Haven i Connecticut. Så blei skiver av hjernene kobla til et system som gjorde de klarte å få nevronene til å bli aktive igjen. Det var fortsatt mulig for cellene å snakke med hverandre, selv om grisene ikke på noen måte var levende.

Nevrokirurg Zemmar mener at funnene som er gjort etter at 87-åringen døde kan gi et lite håp. Han sier til Frontiers at det er vanskelig å gi dødsbudskapet til familier i sorg.

– Noe vi kan lære av denne forskninga er at sjøl om våre kjære har lukka øynene og er klare til å forlate oss for å hvile, så kan det hende hjernen deres spiller av noen av de fineste øyeblikkene de har opplevd i livet sitt, sier han.