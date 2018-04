Passasjertog klarte å stanse i tide

– En lokfører på et persontog fra NSB klarte å stanse i tide og fikk varslet fra klokka 16.45, sier administrasjonsvakt Stein-Hugo Steffensen i Bane NOR.

Mannskap fra Bane NOR er på stedet og har lagt ut bildet på Twitter som viser hvordan det ser ut på stedet lørdag kveld.

– Et sørperas har ført med seg trær og greiner og tettet en større betongstikkrenne. Underbygningen er vasket ut. Vi mobiliserer for å bygge opp, står det på meldinga som er lagt ut fra Bane NOR.

Steffensen sier dette er et utsatt område og at togene har passert dette stedet i lavere hastighet.

– Dette er en alvorlig hendelse og vi er glad for at våre sikkerhetsrutiner er fulgt og at dette ble oppdaget i tide, sier Steffensen.

Nordlandsbanen er stengt for trafikk tre mil nord for Mosjøen ved Drevvatn.

Steffensen sier at fagfolk og geoteknikere vurderer situasjonen før arbeidet starter med å utbedre strekningen.

Buss for tog

Pressevakt i NSB, Gina Scholz, sier de setter inn buss for tog på deler av strekningen.

– Raset påvirker togene som kjører mellom Trondheim og Bodø. Fra i morgen setter vi inn buss for tog mellom Namsskogn og Mo i Rana.

Scholz ber passasjerer som skal ta Nordlandsbanen sjekke nettsiden deres for oppdatert informasjon.