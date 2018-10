Parkeringsselskap står på sitt etter snart tre år: – Han må gjerne ta oss til retten igjen

– Jeg er i ferd med å skifte status fra irritert til forbannet.

Tor Kværnø har i snart tre år vært i konflikt med det kommunale foretaket Trondheim Parkering. Saken engasjerte stort da NRK fortalte om den i august.

Dette er saken:

Trondheim Parkering mener de kan gi parkeringsgebyr til dem som setter bilen på parkeringsplassen til Kværnø.

Konflikten oppsto da Kværnø klaget på et parkeringsgebyr i desember 2015. Saken havnet i tingretten.

Tingretten slo fast at parkeringsselskapet ikke kunne gi gebyret.

Etter dommen varslet Trondheim Parkering at de likevel vil fortsette å gi gebyr på tomten. Begrunnelsen er at det de mener er en dom om et enkeltstående gebyr, etter deres oppfatning, ikke er bindende.

Beboere i huset og deres gjester har fortsatt å parkere på parkeringsplassen. Trondheim Parkering skal ved to anledninger ha forsøkt å gi gebyr, men da skal parkeringsvaktene ha trukket det på stedet etter å ha blitt konfrontert om dommen.

Avvist av ordføreren

Avgjørende for retten var at Trondheim parkering ikke sannsynliggjorde at parkeringsplassen er en del av offentlig vei.

Kværnø har hele tiden jobbet for å få svar fra Trondheim Parkering på hvorfor de likevel vil gebyrlegge. Han har ikke fått svar.

Han så ikke annet råd enn å sende varsel til ordfører Rita Ottervik som eier av virksomheten. I varselet tar han til orde for at parkeringsselskapet bryter loven når de tar seg til rette på tomten.

INGEN TJUVPARKERING: Parkeringsplassen blir ifølge Tor Kværnø utelukkende brukt av beboerne i tremannsboligen og venner som besøker dem. Han sier de aldri har slitt med «tjuvparkering». Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Jeg forventet at Ottervik skulle be Trondheim Parkering forholde seg til dommen. Jeg trodde hun ville sørge for at jeg fikk et skikkelig svar på at ingen heretter får gebyr når de parkerer her.

Men ordføreren svarte med å avvise varselet blankt.

Rykket tilbake til start

Ordføreren sender Kværnø tilbake til Trondheim Parkering – til etaten han har prøvd å få svar fra i halvannet år.

«Trondheim Parkering KF har et styre som er ansvarlig for virksomheten, og så vidt jeg erfarer er styreleder involvert i denne saken. På denne bakgrunn vil jeg ikke følge opp saken videre», heter det i det personlige svaret fra ordføreren.

En ansvarsfraskrivelse, mener Tor Kværnø.

NRK har kontaktet ordfører Ottervik og hennes rådgiver Anna-Sophie Hunstad. På vegne av ordføreren, svarer Hunstad at hun ikke kan diktere hva et kommunalt foretak med eget styre kan gjøre. Utover det, ønsker de ikke å kommentere saken. De henviser til Trondheim Parkering.

GEBYRET: Dette gebyret som førte til rettssak. I ettertid skal Trondheim Parkering ha forsøkt å gi to gebyrer på stedet, men Tor Kværnø sier han har grepet inn og avverget det.

Begge parter nekter å gi seg

Drift- og kontrollsjef i Trondheim Parkering, Steinar Myhr, sier de vil fortsette å gi gebyr på bakgrunn av sikkerhet og fremkommelighet. Dette til tross for at det er et fortau på andre siden av veien. Gata er enveiskjørt, men med bredde tilsvarende to kjørefelt. Parkeringen skjer på arealet utenfor selve veien.

Ifølge Myhr er arealet et fortau. Han viser også til at bransjeorganisasjonen Norpark har slått fast at det er en del av veikonstruksjonen.

Myhr sier Kværnø gjerne må ta dem til retten igjen.

– Dommen gjelder et enkelt gebyr. Vi tapte fordi vi ikke kunne dokumentere i Tingretten at Trondheim kommune hadde ansvaret for vintervedlikeholdet på stedet. Har vi alle dokumenter i orden, vil det nok gå annerledes i en ny rettssak.

Hvorfor er det viktig for dere ikke å gi dere?

– Gir vi oss, signaliserer vi at mange kan parkere i slike gater. Det kan vi ikke leve med. Det handler om trafikksikkerhet og vedlikehold. Dette er ikke en heksejakt på en enkeltperson, fastslår Myhr.

At saken tar mye tid, er derimot noe de må leve med.

– Dette, som mye annet vi gjør, er rene forvaltningsoppgaver. Vi må bare bruke den tiden det tar.

Tor Kværnø er tydelig på at myndighetene aldri har drevet vedlikehold på tomten hans. Hvorfor han ikke ønsker å gi seg, er det flere grunner til:

– Ved et eventuelt salg vil huset uten parkeringsplassen trolig ha noen hundre tusen kroner i verdiforringelse. Dessuten er jeg for sta til å akseptere at autoriteter tar seg slik til rette.