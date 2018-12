Parkeringskaos i julestria: – Dette er tiden for å tenke på seg selv, ikke på andre

Når energinivået er på bånn og hendene fulle av handleposer, vil du sannsynligvis komme deg hjem så fort som mulig. Men det trenger ikke alltid å være tilfellet.

Førjulstida er ikke bare sesong for bulking – det er også høytid for kreative måter å sette fra seg bilen på. Bildet over viser hvordan situasjonen var i Stjørdal sentrum i Trøndelag lørdag formiddag.

– Dette er typisk for julestria. Mange velger å parkere slik det er best for dem. Dette er tiden for å tenke på seg selv, ikke på andre. Det handler om å parkere nærmest døra, sier Arild Moen, enhetsleder for kommunalteknikk i Stjørdal kommune.

– Ureflektert parkering

Kåre Fiskvik var en av dem som ble parkert inn i Stjørdal. Lørdag formiddag satte han fra seg bilen på den offentlige parkeringsplassen for å dra på kafébesøk med familien.

– Dette er ureflektert parkering. Folk bør skjønne at de ikke kan parkere slik at andre ikke kommer seg ut. Men det handler vel om å finne seg en plass så fort som mulig, og komme seg inn dit de skal.

I Stjørdal sentrum kom bileierne billig unna denne lørdagen. Men det kan fort koste deg noen kroner å parkere inn andre biler.

HENSYN: Oppmerkingen av parkeringsplasser er gjerne skjult under is eller snø. Arild Moen i Stjørdal kommune sier folk må parkere av hensyn til andre biler – selv om noen har vært uheldige og parkert utenfor merkingen. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Gebyr på flere tusen kroner

Hvert år får bilbergingsselskapet Falck tusenvis av oppdrag med å fjerne feilparkerte biler.

– Bare i Oslo tauer vi vekk 8.000 biler årlig, sier nettverksdirektør i Falck, Tommy Uttakleiv.

Hvor dyrt det blir avhenger av hvor i landet du bor. Det er nemlig hver enkelt parkeringsetat eller kommune som fastsetter gebyret for borttauing.

Ifølge Uttakleiv varierer det fra omtrent 1.500 kroner til 3.000 kroner.

– Rimelig flaut å komme ut

I tilfeller med inneparkerte biler forklarer Moen i Stjørdal kommune at de strekker seg langt for å få tak i den aktuelle bileieren.

– Når politiet eller noen fra kommunen står ved bilen din og venter på deg, er det rimelig flaut å komme ut. Men det er vel kanskje den beste medisinen, sier Moen.

Han ser for seg kaotiske tilstander flere steder i landet både denne helga og neste helg, som følger av innspurten på julehandelen. Rådet hans er at folk må være mer tålmodige.

– Det er ikke farlig å parkere noen meter lenger bort fra butikken eller kjøpesenteret. En liten juletrim og å senke skuldrene skader ikke.

Også Nils Sødal i NAF kommer med en anmodning til folket:

– Selv om det er trangt om plassen nå i julehandelen, må man ta hensyn til hverandre. Det er ikke greit å parkere inn andre. Jo nærmere jul vi kommer, dess flere bulkskader på parkeringsplassene. Stress ned og ta tiden til hjelp, slik at du parkerer som du skal og unngår unødvendige skader.