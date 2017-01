Pappa Northug tror på mer VM-jubel for Petter

– Det er klart det – at hvis alt går veien fram mot Lahti, så er medaljesjansene der, sier John Northug til NRK.

Han ble imponert da han så eldstesønnen i aksjon i Uglarennet søndag.

– Det ser bra ut. Han imponerte meg litt da, altså. Han hadde stor fart i sporet, sier Northug når NRK slår på tråden for å spørre om hva han tenker om Petter Northugs form en knapp måned før ski-VM i Lahti.

– Ser veldig bra ut

Northug la seg i rygg på Johannes Høsflot Klæbo, og ble nummer to i Uglarennet. Det var en sportslig opptur for 31-åringen, som havnet langt ned på resultatlistene i et norgescuprenn på Sjusjøen dagen før.

– Han har jo nettopp vært på et høydeopphold, noe som er en belastning for kroppen. Det tar litt tid å komme på topp igjen, derfor synes jeg Uglarennet var veldig positivt, sier John Northug.

Petter Northug skal i helgen likevel gå verdenscuprenn Falun etter å ha blitt vraket tidligere denne uka. Han erstatter Didrik Tønseth, som har blitt syk og skal gå søndagens tremil.

– Du må egentlig snakke med Stig Rune (Kveen, Petter Northugs trener journ.anm.) om det med trening og form, men sett fra utsiden synes jeg det ser veldig bra ut. Han er frisk og tar imot treninga, sier pappa Northug.

Trener godt

Trener Stig Rune Kveen sier det stadig går framover med skikongen fra Mosvika, som står med sju individuelle VM-gull.

– Det er ikke så mye nytt siden Uglarennet søndag, men Petter trener godt. Nå ser vi fram mot NM, og så ser vi fram til å få en god treningsperiode og oppkjøring fram mot Lahti, sier han.

Kveen forteller videre at Northug har respondert bra på høydeoppholdet i Sveits.

– Det ser bra ut, sier han.