Om fem uker har hun termin. Det å være gravid er i seg selv en ganske tøff oppgave. Det å være programleder som nybakt mamma kan bli en utfordring, men samtidig kan det passe godt i programkonseptet.

– Jeg følger egne drømmer og setter meg hårete mål, til tross for at det er ganske mange barn å ta seg av. Det er jo ganske tøft, sier programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand.

– Hvordan blir det å lede programmet med en liten unge på settet?

– Jeg tenker at alt ordner seg. Har aldri gjort det før, men det går nok greit. Jeg er ikke en mammapermtype.

KILLER MAMA: Snart firebarnsmor, men neppe særlig kjærlig og moderlig overfor deltakerne. Foto: Privat

– Kommer til å hate budbringeren

For nå er det altså klart. Neste høst blir det en ny sesong av Norges tøffeste. Også denne gangen med 32-åringen som programleder. Vasstrand blir den som både skal piske utøverne framover, men også være en slags mentor.

– Det eneste jeg kan si er at det kommer til å gjøre vondt.

Hun er forberedt på at det fort kan bli et elsk/hat-forhold.

– De kommer til å hate budbringeren, men det står jeg fint i. Kanskje jeg blir litt mer moderlig og empatisk fordi jeg nettopp har født et barn når serien skal spilles inn, men det er ikke særlig sannsynlig.

– Det kommer til å bli enda hardere og enda tøffere denne gangen.

Har du lyst til å være med i den neste sesongen, eller kjenner du noen som bør melde seg på? Påmeldingsskjema finner du nederst i saken 💪🏾.

FISKEREN: Isak Dreyer viste at man kan bli tøff på mange måter da han knuste all konkurranse i sesong 3. Foto: NRK

Fasaden forsvinner

Deltakerne må kunne vise mot på flere måter, sier Jørgine.

– Vi trenger deltakere som tør å åpne seg og by på seg selv. Når du er på knærne, er sulten og trøtt og sliten på alle måter, da forsvinner alt som heter fasade.

Hun var selv deltaker i den andre sesongen, og vet hva hun snakker om. Man trenger ferdigheter på flere områder.

– Det er en fordel å ha en viss sosial kompetanse når man skal være så tett på andre. Da kan man hente litt støtte fra de andre. Man kan også komme kun for å vinne, men det blir triveligere hvis man er litt kompis.

– Hva var det som satte deltakerne på den største utfordringa sist?

– Jeg tror dykking og svømming i iskaldt vann var den øvelsen hvor de fleste måtte i kjelleren for å hente ut krefter. Det var nesten skremmende bare å se hvor gjennomfrosne de var etter den oppgaven.

Et av Norges mest sette program

Kanskje er det ei jente sin tur til å gå helt til topps denne gangen? Seher Kaya var nære med sin andreplass i forrige sesong.

NEST TØFFEST: Seher Kaya ble en god nummer to bak Isak Dreyer i sesong 3 av Norges tøffeste. Foto: Erlend Lånke Solbu

Jørgine er uansett klar på hva hun ønsker seg av deltakere.

– Fiskeren Isak viste at det ikke er antall timer på treningsstudio som er avgjørende. Han var et veldig godt bevis på at det mentale er like viktig som det fysiske. Jeg vil at styrkebegrepet skal bli bredere, noe flere kan relatere seg til. Det trenger ikke være knyttet til kroppen, men også andre erfaringer fra livet.

Mener du at du er Norges tøffeste? Show it, don't tell it.

Her finner du søknadsskjema.

Fisker, snekker og jaktmann Isak Dreyer vant 3. sesong av «Norges tøffeste». Du trenger javascript for å se video. Fisker, snekker og jaktmann Isak Dreyer vant 3. sesong av «Norges tøffeste».