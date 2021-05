Mange avlyser – her gjør de alt for å gjennomføre sin festival

– Vi laget festivalen så liten som mulig. Da får vi gjennomført den.

Thomas Ryjord er festivalsjef for Trondheim Calling.

På en dag der flere store festivaler melder at de vil eller vurderer å avlyse årets festivaler, kan Ryjord betrygge musikkglade trøndere:

Det blir festival. Garantert.

Flyttet festivalen for å få det til

For her vil Ryjord arrangere festivalen. Ikke mest for egen vinning, men for artistene som har hatt få scener å spille på de siste årene.

Trondheim Calling er en festival som ønsker å få fram unge, spennende artister. Artister som heller ikke er de som bookes mest. Derfor har de laget smittevernregler for festivalen, som er like strenge som de vi følger i dag.

– Festivalen blir utendørs, og det er to kohorter med plass til 200 i hver kohort.

Trondheim Calling er også en festival som oftest arrangeres på vinteren. I år derimot flytter de den fram til juni for å få festivalen gjennomført.

Disse store festivalene står i fare for å bli avlyst: Foto: Hans Erik Weiby / NRK Ekspandér faktaboks Øyafestivalen, Oslo

Palmesus, Kristiansand

Parkenfestivalen, Bodø

Vinjerock, Valdres

Bergensfest

Rakettnatt, Tromsø

Gladmelding til jazzentusiaster

Moldejazz-festivalen har heller ikke tenkt å avlyse.

I år feirer de at det er 60 år siden festivalen ble avholdt for første gang, og artister som Valkyrien Allstars, Ane Brun og TORA skal være med i år.

– Vi kommer til å gjennomføre uansett. I hvilken størrelse det blir, det gjenstår å se, sier festivalsjef Mariann Bjørnelv.

Festivalen gjennomføres alltid i uke 29, i midten av juli. I fjor gjennomførte festivalen 45 konserter uten et eneste smittetilfelle.

– Vi har allerede hatt en runde med hvordan man faktisk gjør dette med det regelverket som foreligger. Så vi har smittevernplan og erfaringsbasert kunnskap på hva vi kan gjøre, sier hun, og legger til at det blir nok en eksklusiv festival i år også.

BLIR JAZZ: Også i år blir det jazzfestival i Molde. Foto: Silje Kilmork Vemøy / NRK

Tunge nyheter fra kulturministeren

At mange nå velger å avlyse, skjer fordi kulturministeren i dag la fram planene for hvilke restriksjoner som vil gjelde for utendørs arrangementer i sommer.

Stavernfestivalen og Over Oslo har allerede bestemt seg for å avlyse.

I tillegg vurderer store festivaler som Øya og Palmesus det samme.

– Vi må samle teamet nå og undersøke hva dette betyr for oss. Det ser ikke akkurat ut til at vi kan ha en fullsatt bystrand i sommer, sier Leif Fosselie, festivalsjef for Palmesus i Kristiansand.

Skjønner de store arrangørene

Tilbake i Trondheim gleder Thomas Ryjord seg på festival. Selv om han vil gjennomføre, har han stor forståelse for at mange velger å avlyse.

– I mange tilfeller er det det mest fornuftige å gjøre, både med tanke på økonomi og arbeidsmessige hensyn.

Ryjord mener også at de er en bitte liten festival, sammenlignet med blant annet Øya og Stavern. Et stort publikum har heller aldri vært målet for festivalsjefen.

– Vår misjon er å vise fram ny, norsk musikk. Effekten at de vi holder på, måles ikke i hvor mange vi klarer å samle.