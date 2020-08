Pål Robert bruker strips mot livsfarlig sykkeltrend

14 år gamle Matheus Bjerkan Kvelstad hadde brukt sykkelen flittig de siste dagene. Noe skurret da han satt på sykkelsetet, men han kom seg alltid hjem i god behold.

Slapp med skrekken

En kveld tok familien en sjekk – og etter små reparasjoner sperret de opp øynene: Hurtigkoblingen på forhjulet var løst.

– Han har hatt flaks. Om han skulle ha falt av i stor fart så kunne dette ha gått skikkelig galt, sier mamma Therese Bjerkan Kvelstad.

De står på en bakketopp ikke langt unna der de bor.

– Nedover her kan jeg nok ha syklet i 40 kilometer i timen, sier 14-åringen og skuer nedover.

Morens øyne stivner. Hun ser for seg hvordan denne historien kunne ha endt.

ØDELA SYKKELEN: Matheus Bjerkan Kvelstad (f.v.) ble utsatt for sykkelsabotasje. Nå har Pål Robert Aasegg festet strips på hjulene, til 14-åringen og moren Therese Bjerkan Kvelstads store lettelse. Foto: Siri Husby Fiskum / NRK

Flere skadet

De bor i Steinkjer, men problemet er spredt utover hele landet. Fanaposten har tidligere fortalt om 13 år gamle Johannes som ble skadet da noen saboterte sykkelen hans mens han var på tur med klassen.

I Trøndelag er det verst i distriktet Namdalen, mener politistasjonssjef i Namsos, Svenn Ingar Viken.

ALVORLIG: Politistasjonssjef i Namsos, Svenn Ingar Viken, mener foreldre og foresatte bør ta en prat med barna sine om hvilke konsekvenser sykkelsabotasjen kan ha. Foto: Siri Husby Fiskum / NRK

– Vi har flere registrerte fingerbrudd, mulig hjernerystelse og kjevebrudd som følge av sykkelsabotasjer. Men det er små marginer som skal til for at konsekvensene er langt mer alvorlig, sier han.

Politiet er kjent med at sykkelsabotasje har vært et fenomen som har trigget ungdom over lengre tid.

Enten det har vært tukling med bremsene eller som i dette tilfellet; å løsne hendelen på forhjulet slik at hjulet i verste fall ramler av.

– Det er alvorlig for ungdommens trygghet, de som blir utsatt og ikke minst for dem som frykter å bli utsatt. Det handlet om folks trygghet.

14-åringen fra Steinkjer synes det er ekkelt å tenke på at noen har gjort dette på hans sykkel.

– Og det er dumt at de ødelegger syklene til folk.

Pål Robert Aasegg fra Steinkjer har valgt å feste strips på sykkelen. Den skal gjøre det vanskeligere for folk å tukle med hendelen på hjulene.

Løsnet hjulet utenfor husveggen

Men det er ikke bare ungdommens sykler som har vært ofre for sabotasje i senere tid. Også humorist Sigmund Kveli har hatt besøk i carporten.

– Jeg velger å ikke ta det personlig og tro at folk ikke er så lei av sketsjene mine, ler han.

Kveli er fast bestemt på at noen har lusket rundt boligen hans i Namsos.

– Etter at jeg oppdaget dette spurte jeg en som er god på sykkel. Han sa at konstruksjonen ikke er slik at det løsner av seg selv på denne måten.

HATT BESØK: Sigmund Kveli hadde sykkelen stående i carporten utenfor huset. Nå har han låst inn sykkelen i boden. Foto: Siri Husby Fiskum / NRK

Funnet en effektiv løsning

I Steinkjer har Pål Robert Aasegg funnet en løsning som han mener kan bidra til at alvorlige ulykker ikke skal skje på grunn av slike sabotasjer.

– Det var ikke nok å stramme hendelen skikkelig, for det er så lett å skru de opp og løsne de igjen. Vi måtte feste det med noe og kabelstrips fungerte bra.

Aasegg har selv tre barn. Samtlige sykler nå med kabelstrips både foran og bak. Det er bedre enn ingenting, mener han.

– Genialt påfunn

– Dette er en test og hvor godt det vil fungere vet vi ikke ennå. Men det er i hvert fall en løsning som vil gjøre det vanskeligere å tukle med og det skal mer til for å få løsnet hendelen.

14 år gamle Matheus og moren setter stripsen på og senker skuldrene.

– Det er et genialt påfunn som jeg håper fungerer. Det blir i hvert fall vanskeligere å løsne hjulene, for stripsen klarer de ikke å rive av for hånd, og det vil i så fall ta mye lengre tid, sier Bjerkan Kvelstad.