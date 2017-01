Politiet fikk melding om ulykken i 0830-tida, og gutten skal ha blitt påkjørt enten i et fotgjengerfelt, eller like ved.

– Vi har avhørt bilføreren og et vitne, men ennå ikke snakket med gutten, sier operasjonsleder Bård Krogstad hos politiet.

Politiet kan derfor ikke si noe sikkert om hva som skjedde like ved jernbanestasjonen mandag morgen.

– Det vi vet at gutten først ble kjørt til legevakta, men der fant de ut at det var best å få han undersøkt på sykehuset, forteller Krogstad.