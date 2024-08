Det var fredag kveld Trøndelag politidistrikt gikk ut med offentlig etterlysning etter 21-åringen.

Politiet pågrep mannen natt til lørdag 17. august i Lillestrøm kommune.

Nå fraktes han til Trøndelag hvor han blir fremstilt for varetektsfengsling, trolig søndag 18. august.

Mannen hadde vært etterlyst nasjonalt og internasjonalt, etter drapsforsøkssaken på Nedre Elvehavn i Trondheim natt til søndag 11. august.

De tre mistenkte er pågrepet

Onsdag ble to andre menn i 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk og medvirkning til dette i samme sak.

– Politiet har nå pågrepet de tre mistenkte i saken, og jobber per nå ikke med ytterligere pågripelser, forklarer politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, John R. Sødahl Furunes lørdag. Han er påtaleansvarlig i saken.

Etterforskningen så langt gir grunn til å tro at voldshendelsen i Trondheim natt til søndag 11. august var et oppgjør innad i et miljø, ifølge politiet.

Les også Ble knivstukket på åpen gate: – En veldig alvorlig sak

– Veldig alvorlig sak

De to mennene som ble pågrepet først, ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, og to uker i full isolasjon for begge to.

Under fengslingsmøtene ble det også kjent at politiet mener at den skada mannen ble knivstukket.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Politiet ser med stort alvor på at en person blir stukket med kniv på åpen gate i Trondheim, sa Furunes da.

Politiet har ikke beslaglagt noen kniv.

Kartet viser hvor voldshendelsen skal ha skjedd ved Nedre Elvehavn i Trondheim. Foto: Politiet i Trøndelag

Den fornærmede skal ha blitt dratt ut av en hvit e-Golf ved Nedre Elvehavn i Trondheim i forkant av voldshendelsen.

Furunes opplyser at både de tre sikta mennene, samt mannen som ble skadd, er kjent for politiet fra før.

Flere skal ha bistått

Fredag ettermiddag pågrep politiet to andre personer, siktet for å ha hjulpet og skjult personer etter drapsforsøket. Pågripelsen skjedde på Tiller i Trondheim.

Furunes presiserte fredag ettermiddag at de to personene som ble pågrepet fredag, ikke er siktet for å ha deltatt på noe fysisk vis i forbindelse med drapsforsøket 11. august.

– Men de er siktet for å ha bistått personer som har forsøkt å unndra seg straffeforfølgning, sier Furunes.

De to skal ha hjulpet og skjult flere av personene som er siktet i drapsforsøkssaken, opplyser han.