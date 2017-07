Pågrepet for salg av narkotika

To menn i 30-årene ble onsdag kveld pågrepet av politiet etter ransaking av en bolig i Levanger. Den ene ble pågrepet for salg av narkotika, den andre for å ha kjøpt.

– Vi fant 80 gram hasj på selgeren og ca. 10-15 gram på kjøperen, opplyser politiet til Innherred.