Pågrepet 17-åring løslatt

17-åringen som ble pågrepet etter at en 21-åring ble knivstukket i Trondheim sentrum i kveld, er nå løslatt. Dette opplyser politiet. – Vi mener at det ikke er fare for bevisforspillelse og vi har ingen grunnlag for å holde ham lengre, sier Mette Kollstrøm ved Krimvakta i Trondheim.