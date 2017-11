På tide med litt lek på jobben?

– Klar, ferdig, gå!

To voksne menn sparker seg ut fra startblokkene i full fart, til øredøvende jubel fra alle som har møtt opp for å se på.

De er ikke en del av et stort idrettsarrangement i Holmenkollen, nei da, de er deltakere i Kontorlekene.

– Jeg har hørt om folk som går forbi radioen og som tror de hører noe fra et mesterskap. Og så er det bare vi som holder på med litt galskap på ett eller annet kontor, sier Aksel Faanes Persson i Norgesglasset på NRK P1.

Han er reporter på indre bane i Kontorlekene, eller «lettversjonen av OL for alle som jobber på et kontor», som han selv beskriver det som.

Håper norske kontorlandskap tar over stafettpinnen

I flere sesonger har Norgesglasset gitt NRK P1s lyttere øvelser som verden aldri før har sett, og etter å ha gått sin seiersgang på radio og i sosiale medier tar konseptet nå en pause på ubestemt tid.

– Denne sesongen var «the best Kontorlekene ever» og fra idrettens verden har jeg lært at det er viktig å gi seg på topp, sier Faanes Persson og legger til:

– Men jeg håper jo at folk over hele det norske kontorlandskap tar over stafettpinnen, selv om de offisielle kontorlekene tar en time out.

– Mye penger å spare på teambuilding-budsjettet

Skal man tro kommentarfeltene på Facebook får Faanes Persson ønsket sitt oppfylt.

Det vil i så fall gi en god gevinst for arbeidsplassene, ifølge ham selv

– De arbeidsplassene vi har besøkt sier jo rett ut at de føler seg mye mer sammensveiset etter å ha vært med i Kontorlekene, så her kan sjefer spare store summer på teambuilding-budsjettet ved å kopiere det vi har gjort!

Ønsker du å arrangere egne leker på arbeidsplassen eller med vennegjengen, kan du hente inspirasjon fra videoene i denne saken!