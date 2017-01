Overvektig ungdom skal teste Botox i magen

– Dette er en metode for å treffe ei nerve som stimulerer metthetsfølelse, sier Rønnaug Ødegård, overlege ved barneklinikken på St. Olavs Hospital og forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved Helse Midt-Norge.

Ved å injisere Botox i slimhinnen på magesekken håper de nå å finne en alternativ behandling til unge som sliter med alvorlig overvekt, og som ikke har hatt noen effekt av standard livsstilsbehandling.

Vanskelig å gå ned i vekt

Rønnaug Ødegård leder den kliniske delen av prosjektet, altså det som omhandler selve pasientbehandlingen. Foto: NRK/Anne Heidi Røstad

Metoden har vært prøvd på en gruppe med voksne tidligere. Resultatene blir publisert snart, så Ødegård kan ikke gi noen detaljer.

– Men som forventet varierte responsen fra svært god til ingen effekt. Disse pasientene hadde imidlertid ikke tilleggsbehandling, livsstilsbehandling, som den nye studien for unge skal ha.

Aldersgruppen 12–15 år er viktig, mener Ødegård.

– Voksne kan ta fedmekirurgi og det anbefaler vi ikke for unge som fortsatt er i vekst.

De unge står virkelig uten behandlingsalternativ - i viktige år som kan være avgjørende for deres livsløp. Rønnaug Ødegård

Tilgang og råd til god mat

I første omgang skal ti ungdommer være med i pilotprosjektet.

– Hvis ungdommene mener det er en type tilleggsbehandling de selv opplever som aktuell, vil vi gå videre med studien, hvor en del av gruppen får placebo og resten får det aktive stoffet.

Overvekt og fedme er et økende problem, og utfordringen for mange i dagens samfunn er at det finnes mye god mat, og vi har råd til å spise det.

– Vi kan spise den gode maten hele tiden, og da er det vanskelig å stole på appetitten til å finne ut hva som er riktig mengde mat for oss, for man har lyst til å spise mer enn man trenger.

Botoxen vil bli injisert gjennom et rør, mens ungdommene er i en lett narkose. Foto: Institutt for kreftforskning og molekylær medisin / NTNU

Andre faktorer viktig

Leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff, er spent på hva resultatet av studiet blir.

Leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff, mener det er viktig å behandle andre grunner for overvekt samtidig, for å gi en varig vektnedgang.

– Når du midlertidig lammer sultfølelsen så vil det kanskje gjøre noe med mengden du spiser, men ikke hva du spiser eller hvorfor, sier Graff.

Har du en spiseforstyrrelse og du spiser fordi du har et emosjonelt sug, så vil ikke suget bli borte fordi om sultfølelsen ikke er der. Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige

Ødegård understreker at barna vil få livsstilsbehandling samtidig, og at de ikke forventer at alle vil ha en effekt av behandlingen.

– Forskningsspørsmålet er heller: Hvor stor andel kan ha nytte av Botox som tillegg til livsstilsbehandling? sier Ødegård.

Graff er spent på hvilke resultater prosjektet vil gi, og forteller at mange ønsker å finne en vei ut av overvekt.

– Den veldige trangen etter å finne noe som virker, sier noe om et veldig behov for å komme ut av en situasjon med overvekt, sier Graff.