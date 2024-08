Stjørdal kommune i Trøndelag har den siste tiden slitt med gjentakende ungdomskriminalitet. De siste to ukene er det meldt om et titalls innbrudd.

Det bekymrer innbyggerne.

– Nå har det vært veldig ille. Det er skremmende, sier Gunnar Wergeland.

Han er butikksjef for Spar Hegra og forteller at han har hatt to innbrudd i butikken det siste året.

Senest natt til tirsdag slo tyvene til mot en byggevarebutikk.

Foto: Sigurd Grøm Steinum / NRK

Per Arne Hoff er avdelingsleder i butikken. Han sier at det ser ut til at tyvene har fått med seg kassa på lageret. Der lå det vekslepenger. Tyvene skal også ha knust ruter på tur inn i bygget.

Politiet føler på at de ikke leverer

To av gjerningspersonene er allerede varetektsfengslet, mens tre andre er under 18 år. Politiet mener de mangler virkemidler for å håndtere situasjonen.

– Den kriminelle lavalderen er 15 år og mange tror at da er det umiddelbar straff og alle behandles på lik linje, men det er egentlig 18 år i realiteten.

Det sier Annar Sparby, etterforskningsleder ved Stjørdal politistasjon.

Kollega og politioverbetjent Arne Henrik Ulvin forteller at de kjenner på ansvaret.

– Politiet lever av samfunnets tillit, og nå kjenner vi på at vi ikke leverer.

Vanlig ungdom

Denne uka møttes representanter fra politi, kommune og næringsliv til et hastemøte for å diskutere tiltak mot den gjentakende kriminaliteten.

– Det er jo vanlige ungdommer fra Stjørdalsdistriktet som er født og oppvokst her, sier politioverbetjent Ulvin.

– Det har vært fokusert på om dette er ungdommer fra institusjoner, men det er det altså ikke, legger han til.

Ulvin tror det kommer til å ta tid å løse problemet og etterlyser politikerne.

– Politikerne må på banen, og det opplever vi at de er på vei til.

– Dette er en nasjonal trend og ikke bare et storbyfenomen.

Tiltak

Under hastemøtet ble det fremlagt konkrete tiltak for å hindre hærverk og innbrudd.

– Vi har ikke kontanter i butikken, vi har kameraovervåking og et hvert tilfelle vil bli anmeldt.

Det sier Jon Uthus som er leder for Næringsforeningen i Værnesregionen.