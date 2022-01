Overlege vil la smitten gå sin gang: – Man må tørre å gi litt slipp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en kronikk hos midtnorsk debatt skriver Basso, med sin kollega Eli-Anne Emblem Skaug, at karantenereglene bør endres.

I kronikken skriver de at myndighetene må gjøre som tenåringsforeldre – de må tørre å gi slipp, og la ansvaret ligge hos hver enkelt person.

– Folk burde få vurdere risikoen av å bli smittet på konsert selv, sier Basso på Dagsnytt 18 mandag kveld.

Det stiller Norsk Sykepleierforbund seg kritiske til.

– Vi må tillate å bruke tiden på å forstå viruset og for å kunne flate ut kurven slik at vi unngår belastning på helsevesenet, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen under debatten.

Må normalisere forholdet til pandemien

I kronikken skriver Basso og Skaug at forholdet til koronapandemien bør normaliseres, og at dette bør gjøres ved å øke kapasiteten til helsevesenet.

– Til syvende og sist er dette noe vi alle kommer til å bli smittet av, sier Basso.

Hun tror presset som ligger på helsevesenet i dag i større grad kommer fra tiltakene, enn sykdomsbyrden.

FORSIKRINGSORDNING: Leder i Norsk Sykepleierforbud, Lill Sverresdatter Larsen, mener karantenereglene er en god forsikringsordning. Foto: Halldor Asvall / NRK

Likevel mener Larsen at tiltakene er nyttige verktøy.

– Karantenereglene har vært en god strategi som gjør at vi står i en heldig situasjon i Norge i dag. Det har vært en forsikringsordning der vi unngår at smitte spres, sier Larsen.

Kan bli realiteten i høst

Immunolog Anne Spurkland mener det Basso skriver i kronikken kan bli realitet.

– Jeg kan være enig med henne i at neste gang vi møter viruset bør vi ha en bedre kapasitet enn det vi har nå. Men akkurat nå er det ikke dimensjonert slik, sier Spurkland.

KAN BLI REALITET: Professor og immunolog Anne Spurkland mener kronikken til Basso kan bli en realitet. Foto: Heidi Klokk / NRK

Hun beskriver kronikken som fremtidsrettet.

– Men det er ikke slik at vi skal implementere dette allerede i morgen, sier immunologen.

Hun mener det er mer sannsynlig at færre karanteneregler kan bli en realitet høsten 2022.

– Vi får håpe at kapasiteten på sykehusene blir mer fleksibel, og at helsevesenet er mer uthvilt. Det er paradoksalt at det skal så lite til før helsevesenet vårt får problemer, sier Spurkland.