Overlege anmeldt for seksuelle overgrep

Overlegen har status som mistenkt i saken.

Det bekrefter politijurist Åsta Elden i Nord-Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt anmeldelse mot en lege, og at det handler om misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang. Legen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer, og han er ikke avhørt ennå, sier Elden.

Før jul ble det kjent at en overlege hadde innledet seksuelle forhold med to tidligere pasienter. Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot legen, før de sendte saken videre til Statens helsetilsyn for vurdering.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Det er den samme legen som nå er politianmeldt, og NRK vet fra sikre kilder at det totalt dreier seg om mellom åtte og ti fornærmede.

Under etterforsking siden i høst

Politijurist Elden ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger om antall fornærmede i saken.

– Etterforskingen er inne i en tidlig fase. Av hensyn til videre etterforsking ønsker jeg ikke på nåværende tidspunkt å gi flere detaljer.

– Hvorfor kan du ikke si hvor mange som har status som fornærmet i saken?

– Det er av hensyn til de involverte og av hensyn til etterforskingen, svarer Elden.

Politijuristen forteller videre at saken har vært etterforsket siden i fjor høst.

– Har det vært opphold i etterforskingen (siden politiet er inne i en tidlig etterforsking)?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Har det dukket opp nye opplysninger i saken etter jul?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Ligger på bordet til Statens helsetilsyn

Elden kan heller ikke si noe om når en eventuell tiltale vil foreligge.

– Slik saken står nå er det vanskelig å gå ut med mer informasjon, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Statens helsetilsyn, som heller ikke ønsker å belyse saken bredere.

– Vi vil ikke kommentere innholdet i saker som er til behandling, skriver Nina Vedholm i en e-post.

Hun opplyser videre at det vil ta minst et par måneder før helsetilsynet er ferdig med behandlingen av saken.

Oppfattet kvinnen som pårørende

I sitt tilsvar til tilsynssaken som ble opprettet før jul, skrev legen at han ikke oppfattet kvinnen han først innledet et seksuelt forhold til, som pasient, men som pårørende.

Legen og kvinnen skal ha fått kontakt mens kvinnen var pårørende til en pasient, og senere fått tilbud om behandling hos legen. Trønder-Avisa skriver at behandlingen foregikk over en begrenset periode, mens det intime forholdet varte i flere år.

I 2013 ble den andre kvinnen han skal ha innledet et forhold til, innlagt ved sykehuset.

Etter at hun ble utskrevet, tok pasienten kontakt med legen privat. I sakspapirene går det fram at de to innledet et intimt forhold.

NRK har flere ganger onsdag forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle legen, uten å lykkes.