– Jeg synes det er veldig bra. Det er både miljøvennlig og vi kommer oss fort frem, sier Kjersti Svarliaunet.

Hun jobber som sykepleier i Overhalla kommune, og har kjørt elbil i snart ti år. Det er hun heller ikke alene om, for 15 av kommunens 20 biler går på strøm.

NRK har den siste tiden satt fokus på de statlige og kommunale bilparkene i landet.

Oversikten fra landets 12 største kommuner, viser at Oslo er best av de største med 64 prosent av bilene på strøm.

Men Overhalla er bedre, og nå sikter de seg mot et enda høyere tall.

Målrettet satsing

Overhalla kommune har i over ti år satset målrettet på at kommunen skal lede an i det grønne skiftet.

– Vi må nok helt tilbake til 2007–2008 hvor vi hadde vedtak i kommunestyret med en klar satsing om at vi skulle gå grønt, sier ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum.

Kommunen ble i fjor kåret til landets fremste på elbil-satsing, av nettstedet Framtida.no.

Ordføreren trekker fram den politiske viljen i kommunene som en hovedfaktor for at de har oppnådd gode resultater.

– Det handler om å bestemme seg og gjennomføre det. Vi har hatt ett enstemmig kommunestyre som har vært avgjørende, sier Tyldum.

ORDFØRER BIL: Per Olav Tyldum kjører stolt rundt i en av kommunens elbiler. Foto: Eivind Aabakken

100 prosent elektriske innen 2021

Det er heller ikke bare bilparken Overhalla har satset på når det kommer til det grønne skiftet.

– Det er jo en miljøsatsing vi har i kommunen. Vi har installert solceller på nesten alle av de større kommunale byggene. Dette brukes blant annet til å lade opp elbilene, sier rådmann Trond Stenvik.

Nå skal også den resterende bilparken som ikke går på strøm byttes ut. I løpet av 2020 vil alle kommunens biler da gå på strøm.

Klimasatsingen til kommunene imponerer norsk elbilforening.

– De burde få en pris

Petter Haugneland i Norsk elbilforening er imponert over satsingen til kommunen.

– Det er jo helt fantastisk, de burde virkelig få en pris eller en anerkjennelse av statsministeren. De er virkelig forbilder for andre kommuner, sier Haugneland.

Miljøorganisasjonen Zero mener at det er fullt mulig for andre kommuner å klare det samme.

– Det er et kjempegodt eksempel på at det er mulig å få det til. Det er jo en kommune med mye dårlig føre, vanskelig terreng og lange avstander, sier Marius Holm daglig leder i Zero.

Ønsker fossilfrie kommuner

Holm i Zero mener norske kommuner må sette seg ambisiøse mål for bilparkene sine.

– De burde ligge nær 100 prosent.

Han mener også fordelen til gå over til mer miljøvennlige løsninger er store. i tillegg mener han dagens biler har kommet så langt, at det burde være mulig for de fleste kommuner å velge grønne løsninger.

– Det finnes snart ikke noen unnskyldning for det å ikke ha elbiler i bilparken sin, sier Holm.