Overgrepssiktet overlege fratatt autorisasjonen

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens helsetilsyn.

– Statens helsetilsyn tilbakekalte legens autorisasjon 17. mars, skriver Vedholm i en tekstmelding til NRK.

Hun utdyper ikke saken ytterligere.

Etterforskningsleder Tor Klevmo i Verdal og Levanger lensmannskontor bekrefter videre at overlegen nå har status som siktet i saken.

– Han er avhørt, og han har status som siktet, sier han.

Har erkjent de faktiske forhold

Det var i slutten av februar at NRK kom med nyheten om at en overlege i Helse Nord-Trøndelag var politianmeldt for å ha misbrukt sin stilling for å ha oppnådd seksuell omgang.

Etter det NRK erfarer er det mellom åtte og ti kvinner som har meldt seg i saken.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle legen. Han stiller seg uforstående til det antallet.

– Jeg er siktet for å ha innledet et kjæresteforhold med én kvinne jeg så vidt har truffet som vakthavende på sykehuset. Forholdet oppstod etter at hun tok kontakt med meg over et år etter at jeg hadde kontakt med henne som lege.

– Hva tenker du om at du er blitt fratatt autorisasjonen?

– Jeg har erkjent de faktiske forhold, men jeg synes reaksjonen er uforholdsmessig i forhold til det jeg har gjort. Jeg har derfor anket saken videre til Statens helsepersonellnemnd, sier han.

Åpen for at det kan dukke opp flere

Politiførstebetjent Hilde Mari Musum Lyng er etterforsker i saken. Hun forteller at siktelsen dreier seg om én fornærmet kvinne.

Hun understreker samtidig at saken fremdeles er under etterforskning, og at antallet kan komme til å øke.