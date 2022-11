Overgrepssiktet kommuneoverlege er avhørt

En kvinne følte seg trakassert og krenket under en legetime. Pasienten dro til legen for å sjekke håndleddet, men skal ha blitt befølt på rumpa. Hun sendte en klage på legen til daværende Fylkesmannen (Statsforvalteren) – som mente at saken burde løses gjennom en såkalt lokal avklaring. Legen hadde et møte med kvinnen 11. september 2017 og deretter avsluttet Fylkesmannen saken.