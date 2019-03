Overgrepssiktet barnefar kan ha forgrepet seg mot 50 ofre

Siktelsen omhandler blant annet kjøp av sex, grov voldtekt, overgrep og direkteoverførte overgrep fra Filippinene. Mannen har hatt kontakt med barn over nettet, men også fysisk, og siktelsen omfatter blant annet grove voldtekter.

– Vi kan ende opp med over 50 fornærmede i saken, sier politiadvokat Marianne Høyer i Trøndelag politidistrikt på pressekonferansen.

De fleste jentene er mellom 13 og 15 år, men noen er også så unge som elleve år.

Brukte annen identitet

Mannen har brukt en annen identitet i kontakt med barn på nettet – som har startet på sosiale medier. Han har skaffet seg tillit, og deretter fått tilsendt nakenbilder. Denne saken har utviklet seg hele tiden, siden desember i fjor, forteller politiet videre.

– Han erkjenner straffskyld for en del av det han er sikta for, opplyser Høyer.

Fengsles i åtte nye uker

Mannen i 40-årene ble torsdag morgen varetektsfengslet i åtte nye uker. Mannen er dømt tre ganger tidligere for seksualforbrytelser.

Mannen er blant annet er siktet for voldtekt mot barn under 14 år, og for å besitte overgrepsbilder. Den siktede samtykker til videre varetektsfengsling, opplyser mannens forsvarer.

– Han erkjenner i det vesentligste straffskyld. Han har samarbeidet med politiet under hele etterforskningen, sier Lium til NRK.

Saken vokser i omfang

Siktelsen mot mannen skal ha blitt mer omfattende for hvert rettsmøte siden desember. Politiet har opplyst at de vurderer å be om forvaring for mannen når rettssaken kommer opp. Ifølge en fersk rettspsykiatrisk undersøkelse er siktede pedofil.

Politiadvokat Marianne Høyer bekrefter overfor NRK at det har blitt flere fornærmede i løpet av etterforskningen.

– Vi er nå oppe i 21 fornærmede i saken, sier Høyer til NRK.

Etter det NRK erfarer er det snakk om jenter helt nede i 11-årsalderen. Det er planlagt 15 nye avhør av barn under 16 år og et titalls avhør av mulige fornærmede over 16 år, samt vitner. Det går frem av kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett.