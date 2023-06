Mandag i forrige uke ble det kjent at Statens helsetilsyn har bestemt at den tidligere kommuneoverlegen på Frosta mister autorisasjonen. Det betyr at han ikke lenger kan praktisere som lege i Norge.

Han ble i august i fjor siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med pasienter.

Totalt er 90 kvinner fornærmet i saken.

I slutten av mai utvidet politiet siktelsen til å gjelde voldtekt i 34 av sakene. Politiet mener at pasientene ikke har vært i stand til å motsette seg handlingene.

Den tidligere kommuneoverlegen har hele tiden ment at han er uskyldig.

Gjennom sin advokat, Karl Bjørnar Olsen, kritiserer han hvordan tilsynsmyndigheten har behandlet saken.

I et brev til Statens helsetilsyn, stiller advokaten spørsmål ved pasientenes motivasjon for å klage inn legen.

I brevet står det at det ikke er noen tvil om at stillingen som fastlege og kommuneoverlege innebærer at legen har måttet ta en del upopulære avgjørelser.

«Dette har da også gjort seg gjeldende i det pasienter med hevnmotiver, (nettopp med stikkord: rus, førerkort, barnevern) har fått utfolde seg fritt i media, uten muligheter til forsvar for legens del, fordi han ikke er fritatt fra sin taushetsplikt.»

Disse utsagnene får en av kvinnene som har anmeldt kommuneoverlegen til å reagere:

– Her fremstiller han oss som en gjeng rusavhengige, hevngjerrige, sykmeldte kvinnfolk på skråplanet med barnevernet og uten førerkort, sier kvinnen til NRK.

– Snakker på ingen måte om alle

Advokat Karl Bjørnar Olsen påpeker at han i brevet til Helsetilsynet gir uttrykk for den tidligere kommuneoverlegens oppfatning av saken.

– Hva mener du når du skriver at kvinnene kan ha hevnmotiver for å varsle om din klient?

– Det er legens opplevelse av det. Han har opptrådt i mange roller og føler han kan ha fiender blant de som har varslet, sier Olsen.

– Er dette det samme som å påstå at de har levert falske varsel?

– Han har anmeldt én person for falsk forklaring. Men falske varsel, det har jeg ikke noe grunnlag for å si personlig. Han opplever det som en fordreining av virkeligheten, sier Olsen.

Advokaten understreker at den tidligere legen ikke mener at dette gjelder alle kvinnene.

– Han påstår ikke at alle 90 er rusmisbrukere, det har han aldri sagt. Det er enkelttilfeller, sier Olsen og legger til:

– Den typen problematikk det er vist til i mitt brev, kunne ha blitt avdekket hvis Helsetilsynet hadde gått grundig gjennom pasientjournaler som et ledd i saksbehandlingen.

I Helsetilsynets vedtak om å tilbakekalle autorisasjonen, skriver de at saken har fulgt rutinene som gjelder for behandling av tilsynssaker.

Reagerer på legens fremstilling

Overgrepsanklagene mot legen strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet. Legen fikk i slutten av januar i år sparken som kommuneoverlege i Frosta.

Kvinnen, som tidligere har hatt kommuneoverlegen som fastlege, reagerer på hvordan de som har varslet blir framstilt.

– Det finnes faktisk ikke så mange som 90 rusavhengige, sykmeldte kvinner, uten førerkort og i konflikt med barnevernet utpå her. Vi er tross alt bare 2600 personer her, halvparten er menn, sier hun.

Mange i den lille kommunen i Trøndelag er berørt av den omfattende overgrepssiktelsen mot legen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det jeg har fått av resepter hos han er antibiotika mot halsbetennelse. Jeg har aldri hørt om at noen er blitt rusavhengige av det. Det nærmeste jeg har kommet å være uten førerkort er å kjøre for fort i en 60-sone. Trengte ingen legeerklæring for å beholde kortet, selv om det gjorde fryktelig vondt å betale bota, sier kvinnen til NRK.

– Jeg har heller ikke hatt noen kontakt med barnevernet under oppveksten til mine barn. Så kan det jo også nevnes at ikke alle varslere har barn, sier hun.

Kvinnen er lettet over at hennes tidligere fastlege har mistet autorisasjonen.

Helsetilsynet: «Vesentlig mangel på faglig innsikt»

Advokat Olsen skriver i brevet til Statens helsetilsyn at det ser ut til at Helsetilsynet tar en avgjørelse på bakgrunn av udokumenterte påstander.

Avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn sier til NRK at de følger forvaltningsloven og at de ikke tar en beslutning uten at en sak er nødvendig og tilstrekkelig opplyst.

– Og det mener vi at vi har gjort, sier Myhr.

Den tidligere legen fastholder at han ikke har gjort noe ulovlig som lege.

Helsetilsynet skriver at de vurderer mannen som uegnet til å være utøvende lege på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt» og «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Helsetilsynet mener den tidligere kommuneoverlegen på Frosta er uegnet til å være lege og har tilbakekalt autorisasjonen hans. Foto: Morten Waagø / NRK

Kommunen ber om hjelp

Etter at legen i august i fjor ble siktet av politiet, opprettet Frosta kommune en kontakttelefon for overgrepsutsatte, i samarbeid med Nok. Trøndelag.

Siden da har de fått 149 henvendelser, ifølge et nylig brev fra kommunedirektør Endre Skjervø i Frosta.

I samme brev går det frem at innbyggere også er henvist til både sykehuset i Levanger og DPS Stjørdal.

Videre står det at Frosta kommunes egne ansatte innen rus og psykiatri ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta og gjennomføre helsehjelp i denne saken.

«Til det er saken for stor, for altomfattende, for inngripende», skriver Skjervø i brevet.

I brevet ber de om mulighet til å foreta kjøp av tjenester fra Trondheim kommune.