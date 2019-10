Filmet overgrep av 14-åring i skjul: – Alt jeg har gjort er dokumentert

– Alt jeg har gjort er filmet eller dokumentert. Alt jeg har mottatt. Det er én av tingene i hodet mitt som ikke stemmer overens med det som er riktig. Jeg bare gjør det.

En trønder i 40-årene, som har fått diagnosen pedofil, er tiltalt for seksuelle overgrep av 49 barn på nett og ved fysiske møter. Han er tiltalt også for å ha produsert og oppbevart overgrepsmateriale av barn.

Mannen har blant annet filmet at han hadde seksuell omgang med flere jenter. Ei av dem fortalte historien sin i retten tirsdag. Hun var 14 år da han hadde samleie med henne.

I retten innrømmet han å ha plassert en iPad i skittentøykurva si og satt på videoopptak – uten å si fra til jenta.

FORSVARER: Kolbjørn Lium er forsvareren til den overgrepstiltalte mannen i 40-årene. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Politiet beslagla 36 minutter lang overgrepsfilm

– Det visste jeg ikke, sa jenta.

Avhøreren hadde nettopp fortalt at det finnes en video av at jenta har seksuell omgang med den overgrepstiltalte.

Jenta, som i dag er 15 år, snakket med spak stemme og så ned i fanget sitt da hun fikk høre om opptaket.

Politiet har beslaglagt store mengder nakenbilder og filmer som seksualiserer barn. Av denne jenta fant de 25 bilder og 36 og et halvt minutt med film.

Hun møtte ikke opp i Sør-Trøndelag tingrett. Avhøret av henne er gjort på forhånd, på barnehuset i Trondheim.

TILRETTELAGT AVHØR: 14-åringen satt i stolen til venstre under politiavhøret. En spesialist på barneavhør i den til høyre. Video av avhøret ble spilt av i retten. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Avhøret på cirka to timer ble spilt av i retten. Den overgrepstiltalte fulgte med, og noterte underveis.

Han og den fornærmede jenta har ulike versjoner av hva som skjedde da de møttes for å ha seksuell omgang.

Følte seg tvunget til sex

Den overgrepstiltalte tok kontakt med jenta på Snapchat da hun ennå var 13 år. Han utga seg for å være 28 år, og kalte seg noe annet enn sitt egentlige navn.

Jenta var fylt 14 da de møttes.

Den tiltalte skal ha plukket henne opp i en hvit varebil, tatt henne med hjem til seg og hatt seksuell omgang med henne.

Mandag møtte ei jente i retten og fortalte lignende historie.

Jenta i tirsdagens avhør gjentok at det som skjedde er ekkelt å tenke på.

– Jeg angrer skikkelig. Det er jo ikke riktig å være tiltrukket av dem som er yngre.

Hun fortalte at hun følte seg tvunget til ulike seksuelle aktiviteter med tiltalte.

– Jeg skalv i hele kroppen begge gangene jeg var der. Det var slik idet jeg møtte ham også. Det var noe som ikke stemte, sa jenta i avhøret som ble spilt av i retten.

Likevel tok hun kontakt med ham på nytt.

– Jeg skjønner ikke hva jeg har holdt på med. Det er idiotisk, sa hun.

BISTÅR OVER 40 FORNÆRMEDE: Lilli Marie Brimi er bistandsadvokaten til over 40 fornærmede i overgrepssaken i Trøndelag. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Bistandsadvokaten til de fornærmede i saken, Lilli Marie Brimi, vil foreløpig ikke kommentere den omfattende overgrepssaken.

Den tiltalte kjenner seg ikke igjen i at han har tvunget jenta eller mast seg til seksuell omgang.

Mente det var bortkastet ikke å lagre bildene og filmene

Tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen ville vite hvorfor tiltalte filmet den seksuelle omgangen med jenta som vi hørte forklaringen til tirsdag.

Mannen fortalte at han «bare gjør det». Han la til at han har sett filmen ved et par anledninger i ettertid, for seksuell tilfredsstillelse.

Mannen har også sagt at han «følte det var litt bortkastet» ikke å lagre nakenbildene og -filmene.

Han har flere ganger forklart at han aldri har spredt materialet til andre, noe han heller ikke er tiltalt for.

Når han fikk bilder eller videoer av jentene tok han aldri skjermbilde. Han fotograferte eller filmet alltid med nettbrett eller en annen telefon.

Tiltalte gråt: – Så mange jeg vil si unnskyld til

Den overgrepstiltalte gråt for første gang i retten tirsdag, da det ble snakk om eventuell erstatning til de fornærmede.

– Mange av dem føler jeg at fortjener oppreising, sa mannen etter å ha tatt en liten pause for å samle seg.

– Det er så mange jeg har lyst til å si unnskyld til. I alle fall dem jeg har hatt en del kontakt med, sa han, og tørket tårer med et papirlommetørkle.