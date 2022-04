Overgrepssak i Trondheim vokser – tre nye anmeldelser

– Det har kommet inn to nye anmeldelser for seksuelle overgrep, og en anmeldelse som etterforskes som vold, sier påtaleansvarlig Line Novstad Klungreseth til NRK.

Mannen er fra før siktet for to voldtekter. De nye anmeldelsene er han ikke siktet for, men har status som mistenkt.

– Vi har to potensielle fornærmede som har tatt kontakt med politiet. Disse tok kontakt etter at saken ble omtalt i media, sier Klungreseth.

Politiet vurderer å opprette anmeldelse på forholdene.

Mannen ble først pågrepet 10.april etter meldinger om festbråk. Politiet beslagla også flere våpen.

NRK har prøvd å få en kommentar fra mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, så langt uten hell.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Nektet straffskyld

Utrykningen førte til en større etterforskning. Det ble ifølge politiet beslaglagt et større antall våpen av ulik karakter, og det ble funnet mindre mengder narkotika.

Det var etter dette at mannen ble pågrepet og siktet blant annet for to voldtekter. Mannen nekter straffskyld.

Han sitter nå varetektsfenglset i fire uker.