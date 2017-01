Over 50 nye jobber er skapt i denne bygda

Lierne var ei bygd i sorg og fortvilelse da beskjeden om at lefsebakeriet skulle bli lagt ned kom i 2014.

– Det er et stort tap. Det er snakk om mange arbeidsplasser, og man greier ikke å finne nye arbeidsplasser til alle her. Da forsvinner folket, sa en ansatt ved Lierne bakeri til NRK i 2014.

Staten, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Lierne kommune gikk tungt inn, og ga til sammen 60 millioner kroner til omstillingsarbeid.

Prosjektleder for omstillingsprosjektet, Tor Erling Inderdal, mener Lierne ligger godt an til å realisere målet om 130 nye stillinger innen 2021. Foto: Privat

– Sørgeperioden var forholdsvis kort. Det var heller å brette opp ermene og se fremover, sier Tor Erling Inderdal, prosjektleder for omstillingsprosjektet i Lierne.

130 nye stillinger innen 2021

Rundt 120 personer mistet jobben ved bakeriet, i en kommune med omtrent 1400 innbyggere. Det førte til at flere så seg nødt til å flytte fra bygda. Nå har prosjektet skapt nye arbeidsplasser.

– Per 31. desember 2016 har vi innrapportert 54 nye arbeidsplasser i Lierne, sier Inderdal.

Men ingen nye firma har blitt etablert.

– Det har vært greit. Det har vært bedrifter som har hatt tanker om utvikling og vekst, som nå fikk en liten puff til å realisere med omstillingsmidler, sier Inderdal.

Målet er 130 nye stillinger i kommunen innen 2021.

– Per nå ser det ut som målet kan realiseres, sier Inderdal.

Produksjonen Lierne lefsebakeri ble flyttet fra Lierne til Stranda på Sunnmøre i 2015. 120 personer mistet da jobben i Lierne. Foto: NRK

Mindre avhengig av hjørnesteinsbedrifter

Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag, Terje Sørvik, mener prosjektet viser at mindre kommuner ikke må gjøre seg like avhengig av hjørnesteinsbedrifter som før.

– Det som det ofte handler om i slike sammenhenger er å bygge opp et stabilt og robust næringsliv, slik at man ikke er så avhengig av hjørnesteinsbedrifter som enkelte deler av fylket kanskje har vært, sier Sørvik.

Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag, Terje Sørvik, mener det er viktig at små kommuner ikke gjør seg like avhengig av hjørnesteinsbedrifter som før. Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Har kommunen råd til å gå på et nytt feilskjær i framtiden?

– Jeg ser ikke noen grunn til å tro noe annet enn at naturressursene som ligger i Lierne fortsatt kan tas ut og danne grunnlag for verdiskapning og utvikling, sier Sørvik.

Inderdal er enig i at det er viktig å bygge opp flere bedrifter.

– Det vil gjøre oss mindre sårbare at vi får opp flere bedrifter som er solide, og har en større arbeidsstokk.