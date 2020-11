Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da koronaviruset i mars slo kraftig inn over landet, ble politiet nødt til å ta grep om en ny kriminalitet: Brudd på landets koronaregler.

NRK har bedt alle politidistriktene om innsyn i hvor mange anmeldelser som omhandler korona siden mars og fram til november.

Tallet viser at det nasjonalt er over 400 anmeldelser.

– Jeg synes mannskapene har tatt de nye oppgavene i forbindelse med koronapandemien på en veldig bra måte, skriver politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, i en e-post til NRK.

Se oversikten i ditt distrikt i faktaboksen under.

Korona-anmeldelser i politiet Ekspandér faktaboks Oslo politidistrikt: 191

Vest politidistrikt: 28

Trøndelag politidistrikt: 34

Sør-Øst politidistrikt: 12

Sør-Vest politidistrikt: 28

Øst politidistrikt: 43

Agder politidistrikt: 24

Innlandet politidistrikt: 28

Troms politidistrikt: 7

Finnmark politidistrikt: 4

Møre og Romsdal politidistrikt: 28

Nordland politidistrikt: 10

Totalt: 437

Mange brudd på karanteneregler

Av de over 400 anmeldelsene, er 170 av sakene henlagt. 113 er fortsatt under etterforskning. De resterende er løst med bøter, siktelser, tiltaler eller annen straff.

Det betyr at cirka to tredeler av sakene så langt ikke har ført til straff.

– På generelt grunnlag er det lettere å oppklare de sakene vi selv avdekker, enn når det kommer anmeldelse i etterkant av en overtredelse på smittevernreglene, sier Moe.

Blant anmeldelsene som har kommet inn, er det mye forskjellig som er blitt tatt tak i.

Mange av sakene omhandler karantenebrudd. Men også truende adferd og misbruk av økonomisk korona-støtte er andre ting politiet har håndtert.

Ikke skremt av tallet

I Trøndelag er 34 politisaker relatert til koronaviruset siden mars. 17 av disse omhandler brudd på covid-19 forskriften. Politimester Moe mener tallet viser at folk flest er dyktige og følger anbefalingene til myndighetene.

Likevel, mener han den økte smitten den siste tiden tilsier at politiet blir nødt til å slå hardt ned på brudd på smittevernregler.

– Politiet ønsker å forebygge smittespredning og på grunn av situasjonen vil hovedregelen fremover være at brudd på smittevernbestemmelsene i større grad blir anmeldt.

I helga ble det et tjuetalls fester avbrutt i Trøndelag. Selv om politiet nå vil bli strengere, påpeker Moe at målet ikke er å anmelde flest mulig.

– Vi ønsker at folk skal følge de rådene som helsemyndighetene gir.

Store bøter

Blant sakene som har endt med straff, er 57 av disse bøter. Her er det også skrevet ut en del store forelegg.

Blant annet i Troms politidistrikt, der man har skreve ut tre bøter. To på 30.000 kroner og en på 20.000 kroner.

Dette kan vi komme til å se oftere, skal vi tro politimesteren i Nordland.

– Brudd på smittevernbestemmelsene vil bli anmeldt og de aktuelle vil bli bøtelagt med bøter opp til 20.000 kroner per tilfelle, sier politimester Heidi Kløkstad.

Både i Oslo, Sør-Øst, Troms og i Trøndelag har politiet innført lignende regime.

– Viktig at politiet håndhever reglene

Justisminister Monica Mæland mener over 400 anmeldelser viser at politiet i starten var mest opptatt av å gi gode råd, i stedet for å straffe folk hardt.

– Det er jo slik at vi gjennom våren og sommeren ønsket å møte folk med råd og veiledning.

Men nå mener Mæland at alle bør vite hva slags smittevernregler som gjelder. Derfor er hun nå klar på at politiet må prioritere de som med viten og vilje bryter koronaregler.

– Det er viktig at politiet håndhever reglene tydelig. Det betyr i praksis at man kan risikere bøter og fengsel ved alvorlige brudd.