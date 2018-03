Over 20 prosent av oppdrettslaksen dør før den blir til mat

I september 2017 sto det 419 millioner laks i sjøen, fordelt på 3755 merder langs kysten, ifølge Fiskeridirektoratet.

Det er enorme variasjoner i tapstallene i oppdrettsnæringa, og det er stor forskjell mellom produksjonsområdene.

I snitt dør hver femte oppdrettslaks før slakt

I fjor døde 53 millioner oppdrettslaks før slakt i Norge – det samme som året før. Laksedøden henger sammen med at oppdretterne bruker stadig tøffere metoder for å bekjempe lakselus.

De trønderske selskapene Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk brukte ikke medikamenter i 2017, og de har i flere år hatt en dødelighet ned mot fem prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 20 prosent.

De gode resultatene fører til at andre selskap blir nysgjerrig på hvordan de greier det.

– Det er jo fordi at alle oppdrettere egentlig ikke ønsker å bruke medikamenter, og alle leter etter nye løsninger, sier daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Tore Holand.

– De store børsnoterte selskapene har vært hos oss for å lære.

8,5 % Øst-Finnmark 13 % Vest-Finnmark 7,7 % Kvaløya til Loppa 9 % Andøya til Senja 7,5 % Vestfjorden og Vesterålen Den store laksedøden 53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017 Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt 8,3 % Helgeland til Bodø 6,5 % Nord-Trøndelag med Bindal 16,5 % Nordmøre og Sør-Trøndelag 28 % Stadt til Hustadvika 22,1 % Nordhordaland til Stadt 24,6 % Karmøy til Sotra 25,3 % Ryfylke

Enorm forskjell på de verste og beste

Dødeligheten på oppdrettslaks er fordelt svært ulikt mellom aktører og fylker.

Havforskningsinstituttet skriver i sin nye risikorapport for norsk fiskeoppdrett at dødeligheten for laks i produksjonsområdene fra Trøndelag til Senja, har hatt en markant nedgang de siste årene.

Samtidig har dødeligheten gått opp for laks produsert i områdene fra Trøndelag og sørover.

Tall NRK har hentet inn fra Havforskningsinstituttet viser at det verste selskapet har et tap på 43 prosent – mens det beste ligger på bare 3,5 prosent.

NRK har fått avslag på innsyn om hvilke selskap det er snakk om – med henvisning til at dette er taushetsbelagte opplysninger som ikke kan gis ut på grunn av konkurransemessige hensyn.

«Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse»

Det skal være mulig å forbedre velferden til oppdrettsfisken betydelig hvis beste praksis tas i bruk av alle oppdrettere, ifølge Havforskningsinstituttet.



Veterinærinstituttet bekrefter dette i fiskehelserapporten. Selskapene kan få ned svinnet hvis de lærer av de beste, ifølge Veterinærinstituttet:

«Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse, og det er mulig å redusere svinnet. Det vises også av at det er store variasjoner i svinntallene mellom fylker og mellom enkeltaktører. Flere oppdrettere har over lang tid arbeidet systematisk for å redusere dette, og mange kan vise til gode resultater».

ENORM FORSKJELL: Tall NRK har hentet inn fra Havforskningsinstituttet viser at det verste selskapet har et tap på 43 prosent på oppdrettslaksen sin – mens det beste ligger på bare 3,5 prosent. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

– Deler gjerne kunnskapen med andre

– Vår suksess handler om at fisken får være mest mulig i ro. Gode forhold, rensefisk og lite håndtering. Når vi først skal behandle mot lus må det skje på en skånsom måte, sier daglig leder i oppdrettsselskapet Bjørøya, Per Anton Løfsnes.

Selskapene Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk har nettopp investert i en ny avlusningsflåte til 60 millioner kroner. Løfsnes deler mer enn gjerne av sin kunnskap med andre oppdrettere.

– Vi har tro på at dersom vi deler denne kunnskapen med andre så vil vi også få mye tilbake, sier Løfsnes.