Östersund vil snyte Trondheim for verdenscupfinale

Tjumen er fratatt rennene som følge av avsløringene i de mye omtalte McLaren-rapportene. Det internasjonale skiforbundet (FIS) jobber fortsatt med å finne en ny arrangør.

Trondheim, Falun, Kuusamo og canadiske Quebec har alle varslet at de kan tenke seg å overta ansvaret for rennene. Torsdag kom Östersund på banen, samtidig som Falun trakk sitt kandidatur.

– Det er bra om Östersund får muligheten. Da sprer man langrennssporten på flere steder i Sverige, sier den svenske langrennssjefen Johan Sares til SVT Nyheter Dalarna.

I Falun er det økonomi som ligger bak beslutningen om å trekke seg.

– Den økonomiske risikoen er for stor, og vi har vårt fulle hyre med sørge for at verdenscupkonkurransene i månedsskiftet blir så bra som mulig. Det er vanskelig å finne sponsorer, og kommunen har vært tvilende, sier Falun-sjef Jimmy Birklin.

Finalene er terminfestet til perioden fra 16. til 19. mars.

– Vi håper selvsagt at det blir Trondheim som får disse rennene. hadde vært bra både for norsk skisport og for finalens skyld, sa landslagstrener Tor Arne Hetland nylig.

Det er foreløpig ikke sagt noe om når FIS kommer til å avgjørelse om hvem som blir finalearrangør etter Tjumen.