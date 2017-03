Osen kommune ser nordover

Onsdag møttes politikerne i Osen for å diskutere om de skal se etter en samarbeidsparter i nord eller i sør.

– Personlig har jeg kanskje bestemt meg, men jeg skal forholde meg til det kommunestyret sier i Osen og skal fronte folket og innbyggerne, sier ordfører John Einar Høvik som ønsker et samarbeid nordover.

Ordfører John Einar Høvik vil at kommunen skal samarbeide med kommunene lenger nord. Foto: Jørn G. Pedersen / Osen kommune

Og det kan se ut som om de fleste andre politikerne er enige med ordføreren.

– Etter dagens debatt og drøfting synes jeg det er ganske innlysende hva kommunestyret ønsker, sier Høvik.

Ikke helt fornøyd med Fosen regionråd

Dersom Osen velger å samarbeide med kommuner nord for seg, kan de bli nødt til å gå ut av Fosen regionråd. Det er ikke ordføreren helt negativ til.

– Vi kan si begge deler der. Vi er ikke bare misfornøyd, men vi ser samtidig de prosessene som foregår på Fosen med kommunesammenslåing. Den har kanskje ikke vært samlende for Fosen regionråd, men heller det motsatte, sier Høvik.

Uansett hvem Osen velger å samarbeide med, er en kommunesammenslåing helt uaktuelt for ordføreren.

– Vårt vedtak om å stå alene står øverst uansett, men det er snakk om et samarbeid på lik linje med det vi i dag har opp mot Fosen regionråd.

Kan bli enstemmig

Politikerne i Osen har fortsatt en stund på å bestemme seg om de vil se mot nord eller sør.

– Slik det er forelagt i dag så skal det legges fram en sak på et møte i juni. Da vil det bli tatt et retningsvalg med tanke på samarbeid, sier Høvik

Det kan likevel se ut som om de fleste politikerne allerede har bestemt seg.

– Jeg sa til noen i morges at dersom vi hadde tatt en uformell avstemning før møtet hadde det vært 14–1 for å gå nordover. Nå ser det ut som at det er enstemmig, forteller Høvik.

Representant for en fellesliste mellom Venstre og KrF, Per Rødøy, er heller ikke i tvil om valget. Han vil nordover. Han tror likevel det også er mulig å samarbeide med kommunene i sør.

– Får vi fortsette å kjøpe tjenester sørover og kvaliteten er som før, så vil vi nok fortsette å shoppe sørover også. Det synes jeg er fornuftig, sier Rødøy.

