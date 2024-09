En ørn sirkulerte over et småbruk i Svorkmo i Orkland på lørdag. Samtidig var en jente på snart to år ute på tunet og lekte.

– Så kastet ørnen seg ned mot jenta, som er liksom et «bytte», da. Og slår henne både i nakken, ryggen og rundt et øye.

Det sier Per Kåre Vinterdal, leder i fallviltgruppa i gamle Orkdal.

Vinterdal kom til ulykkesstedet like etterpå og avlivet ørnen. Da var jenta under behandling av ambulansepersonell.

Han forteller at moren og naboen til barnet dyttet ørnen vekk fra jenta.

– Moren løp mot den og fikk kastet den til siden, men den kom bare igjen. Da kom naboen til unnsetning og slo den med en fjøl.

Likevel prøvde ørnen fortsatt å angripe gjentatte ganger.

– Ørnekloen var to centimeter unna øyet til jenta, sier Vinterdal.

Politiet varslet Viltnemda

– Vi fikk beskjed av AMK at ei jente var blitt angrepet av ørn, men at det ikke fremstår alvorlig. Men hun var sendt med en ambulanse, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende til NRK.

Politiet ble kontaktet av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og fikk beskjed om å kontakte Viltnemda.

Vinterdal forteller at det er snakk om en ung ørn.