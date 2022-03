15. mars skrev Tom Myrvold, et debattinnlegg hos «Forsvarets forum».

Her diskuterer ordføreren i Ørland i Trøndelag, det fremtidige forsvarsbudsjettet. Innlegget er publisert hos til sammen fire mediehus.

Nå viser det seg at store deler av ordførerens innlegg er direkte plagiat av en kommentar av Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land.

– Det er ikke greit å plagiere andres tekster, sier Bore.

Direkte plagiat

Myrvolds innlegg heter «Prisen for å sikre Norge som fritt og uavhengig har gått kraftig opp».

Bores kommentar har navnet «Prisen på å sikre Norge har gått kraftig opp».

Myrvold skriver blant annet «Forslag om å øke forsvarsbudsjettet med over 50 prosent vil neppe bli noen valgvinner. Men det er ikke økonomisk umulig.»

Denne setningen, og flere andre deler av debattinnlegget, er direkte kopier av Bores innlegg.

Ifølge Forsvarets forum er 103 av 416 ord i innlegget til Myrvold plagiat.

Svekker tilliten

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land, sier han kom over Myrvolds innlegg på Facebook.

– Jeg kom over en tittel som var veldig kjent, og tenkte: så fint at vi er enige. Så var også deler av teksten veldig kjent, sier Bore.

Bore sa deretter fra til Forsvarets forum, som har gått ut og beklaget innlegget.

Bore synes det er hyggelig at andre setter pris på hans formuleringer, men er tydelig på at plagiat ikke er greit og at man må skille mellom politikk og journalistikk.

– Han bør formulere sine politiske utspill selv. Når politikere kopierer redaksjonelt innhold svekker det tilliten til både politikere og journalistikken, sier sjefredaktøren.

Legger seg flat

Tom Myrvold kommer med en uttalelse til NRK på tekstmelding.

Myrvold skriver at han har gjort en feil, ved at det ikke kom tydelig frem i debattinnlegget at deler av teksten var hentet fra Vårt Land.

– Det skulle jeg selvsagt ha skrevet, og dette skal ikke gjenta seg, skriver han.

Ordføreren skriver videre at det gikk for fort i svingene da han skrev innlegget, og at han ikke leste godt nok over teksten før han sendte den inn. Myrvold er enig i budskapet i kommentaren i Vårt Land, men medgir at kilden burde fremgått i hans egen tekst.

– Det er bare å beklage. Jeg må være mer oppmerksom på det framover, sier Myrvold.

Ifølge en gjennomgang Fosna-Folket har gjort torsdag har ordfører Tom Myrvold også plagiert tekster i fire andre debattinnlegg. Blant annet skal deler av Kongens nyttårstale fra 2018 være brukt i et innlegg.