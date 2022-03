Ordføreren i Ørland kommune i Trøndelag ble torsdag tatt for plagiat i et debattinnlegg som er publisert i flere medier.

Nå er en rekke mediehus i gang med en gjennomgang av Myrvolds tidligere debattinnlegg.

De har avdekket at dette er langt fra første gang ordføreren har plagiert andres tekster.

Ber om fritak fra ordførervervet

I en pressemelding fredag ettermiddag skriver Tom Myrvold følgende:

«De siste dagene har det kommet frem flere tilfeller hvor jeg har hentet tekst fra andre og benyttet dem i egne innlegg uten å ha oppgitt kilde. Jeg vil nok engang gi en uforbeholden unnskyldning til alle de jeg har hentet tekst fra og de redaktørene som har trykket dette. Jeg vil også beklage overfor de jeg har hatt som medforfattere i innlegg, som ikke har vært klar over at disse kan ha inneholdt tekst jeg har hentet fra andre.

Jeg har hatt gleden av å være ordfører i Ørland kommune siden 2015. En rolle som har gitt meg en unik mulighet til å ta del i utviklingen av Norges fremste forsvarskommune. Dette har vært et stort privilegium for meg og jeg vil takke både innbyggerne i Ørland og partiet mitt for at jeg har fått denne muligheten.

Jeg har vært i tøffe politiske prosesser tidligere og med rak rygg stått imot personangrep og forsøk på å ramme meg som person. Det som har kommet frem de siste par dagene er som følge av feil jeg har gjort selv og dette har utfordret min integritet som ordfører og menneske. For meg er det et mye viktigere hensyn å ta.

Derfor vil jeg ta konsekvensen av dette og be kommunestyret i Ørland kommune om fritak fra vervet som ordfører og andre folkevalgte verv ved første anledning. Dette mener jeg er riktig både for kommunen som jeg er så glad i, men også for min egen familie og gode kollegaer i partiet.»

– Gjennomgår alle kilder

«Trønderdebatt» gjennomgår tidligere innlegg av Høyre-ordføreren. Så langt har de registrert at det er plagiering i 25 av 31 debattinnlegg signert av Myrvold.

– Det er veldig opprørende og jeg tror dette vil få konsekvenser for hvordan vi og andre debattredaksjoner jobber fremover, sier Snorre Valen, ansvarlig redaktør i Trønderdebatt.

Ordfører tatt for plagiat i debattinnlegg

Selv om jeg er på utkikk etter plagiat når noe skurrer, så slår ikke tanken meg at jeg må fullstendig plagiatsjekke innlegg som kommer fra skriveføre ordførere i Trøndelag, sier Valen.

Trønderdebatt har foreløpig kun gjennomgått åpne og søkbare kilder, men vil også gjennomgå trykte debattinnlegg.

Debattsiden beholder Myrvolds innlegg, men markerer tydelig at det er plagiat. Valen mener det er mest ryddig å ikke avpublisere innleggene, så lenge man ikke vet omfanget av plagieringen.

– Kunne du gjort en bedre jobb for å forhindre dette?

– Ja, åpenbart. Vi må beklage sterkt til alle som er rammet av plagiatene. Det er vårt ansvar, sier Valen og tilføyer at Trønderdebatt nå vil gjennomgå sine rutiner for fremtidige debattinnlegg.

– Det er godt mulig at vi må innføre en enkel plagiatsjekk på alle innlegg som kommer inn, sier Valen.

VURDERER Å ENDRE RUTINER: Snorre Valen, ansvarlig redaktør i Trønderdebatt, sier debattsiden nå vil gjennomgå egne rutiner. Foto: Klara Skovro Thoresen

Vil ikke avpublisere

Forsvarets forum, som har publisert det samme innlegget av Tom Myrvold, har også en full gjennomgang av tidligere innlegg av Ørland-ordføreren.

De har så langt funnet eksempler på plagiat i 6 av 8 publiserte debattinnlegg av Myrvold.

Redaktør Stian Eisenträger sier Forsvarets forum beklager til både lesere og personer som har blitt utsatt for plagiering.

Nå skjerper Forsvarets forum rutinene ved å kjøre plagiatkontroll på fremtidige debattinnlegg.

De har også merket alle innlegg av Tom Myrvold der det er oppdaget plagiat, men ønsker ikke å avpublisere innleggene.

– Jeg mener av prinsipp at man ikke kan avpublisere seg bort fra problemene sine, sier Eisenträger.

Tom Myrvold har i dag sendt pressemelding via sin egen Facebook-konto der han vil be kommunestyret om fritak.

Møte med fylkesledelsen

Tidligere fredag ettermiddag hadde Myrvold et digitalt møte med leder og nestleder i Trøndelag Høyre. Det var leder Christian Ingebrigtsen som i går ba om møtet.

Like etter møtet kom pressemeldinga fra Myrvold der han ber om fritak.

–Det var et konstruktivt og godt møte, sier Ingebrigtsen til NRK.

–Ba du Myrvold om å trekke seg som ordfører?

–Nei, dette er hans beslutning som kom etter at møtet var ferdig, svarer Ingebrigtsen.

Om tilliten til Høyre i Ørland, sier fylkeslederen:

–Alle slike saker har en negativ virkning for tilliten til politikerne.