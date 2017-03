Opprykket til eliteserien røk for Nidaros

Trønderne tapte 2–3 borte for Comet i Halden i den siste og avgjørende kvalikrunden om hvem som får spille på øverste nivå i norsk ishockey.

– Det er jævlig tungt akkurat nå når vi ryker ut. Men alt i alt har vi hatt en fantastisk sesong. Planen var ikke å rykke opp. Vi skulle etablere oss, og det har vi gjort. Nå ser vi framover. Vi skal trene som et eliteserielag og vi skal styrke organisasjonen. Alt skal være spikret på skinner til neste sesong, sier styreleder Tom Arntsen i Nidaros Hockey.

Tok føringen

Både Manglerud Star og Kongsvinger beholder plassen i eliteserien. Kongsvinger slo nettopp Manglerud Star 4–2 torsdag kveld. Hedmarkingene klatret dermed forbi Nidaros på kvaliktabellen.

Nidaros trengte to poeng for å sikre opprykket. Trønderne kom under, men Vladimir Kutny og Niklas Unger Nilsen sendte Nidaros i ledelsen etter en periode.

Midtperioden endte målløs, mens hjemmelaget ved Paulius Gintautas og Jacob Klang kom tilbake og tok føringen i kampen. Resultatet holdt seg kampen ut.

– Det ble en så tøff kamp som vi hadde fryktet. Comet er et av de lagene vi sa kunne bli vanskelig. Vi har hatt tøffe kamper mot dem både hjemme og borte, og dessverre var det de som trakk det lengste strået, sier Arntsen.

Lørenskog kan ryke

Lørenskog ishockey sliter økonomisk og har varslet spillere og ansatte om permittering. Hvis klubben mister lisensen, vil Nidaros få plassen deres i eliteserien. Men styreleder Arntsen tror ikke det skjer.

– Det ville vært trist for norsk hockey. Det er ikke sånn vi ønsker å rykke opp. Jeg tror det skal mye til for at de skal frata dem lisensen. Men hvis det skjer, så er vi selvsagt klare, sier han.