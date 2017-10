Opprør mot økt parkeringsavgift på NTNU

I dag er avgifta på 3 kroner timen. Fra neste år blir den på 5 kroner. Det er 67 prosent mer.

– Det er helt hull i hodet. Noen er mer avhengig av bil enn andre. Hvis jeg skal ta buss til og fra jobb, vil det ta meg en time hver vei, sier Terje Solbakk til Universitetsavisa.

Ledelsen på NTNU mener dette er greit i arbeidet med å få færre til å kjøre bil til og fra jobb. Alternativene er sykkel og kollektivtransport.

Tar lønnsøkninga

Stipendiat Terje Solbakk ved institutt for geovitenskap og petroleum bor på Stjørdal og kjører til jobb, da sammen med en kollega. Jobbreisa tar 30 minutter. Det koster i bompenger og avgift, 100 kroner dagen, anslår han.

For en ansatt vil parkeringa neste år, koste 800 kroner i måneden. I dag koster det 480, skriver Universitetsavisa.

– Vi er mange som reagerer på at denne avgiftsgaloppen spiser opp hele lønnsøkningen vi fikk i år, sier Solbakk.

Avgiftsøkningen var tema på et drøftingsmøte mellom fagforeningene og ledelsen i juni. Fagforeningene sa klart fra at ei økning 67 prosent er for mye, skriver Universiotetsavisa.