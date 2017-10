Opprør i handelsnæringen

I Trondheim er det opprør i handelsnæringen over forslaget om å stenge deler av Midtbyen for biltrafikk neste år. Næringen mener de ikke ble spurt om å si sin mening om saken, skriver Adresseavisen. Handelsnæringen frykter stengingen vil går ut over handelen i sentrum.