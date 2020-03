Politikerne fikk oppmøteplikt: – Total galskap

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Total galskap. Jeg finner det ganske underlig.

Det sa kommunerepresentant Olav Gimse (Frp) til NRK like før møtet startet.

Myndighetene har vedtatt en rekke nasjonale retningslinjer for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Det innebærer blant annet forbud mot møter, stengte skoler og avlyste arrangementer innen kultur og idrett.

På tross av dette, kalte kommunestyret i Meråker i Trøndelag inn til møte mandag kveld. Et møte hvor representantene fikk påbud om fysisk å møte opp på kommunehuset.

– Nå skal det samles kanskje 40 representanter i ett lokale. Smittefaren er ganske stor, ser jeg for meg, sa Gimse før møtet.

Trønder-Avisa skrev saken først.

STERKE REAKSJONER: Olav Gimse (Frp) på vei inn til kommunestyremøtet i Meråker mandag kveld. Flere politikere reagerer på at de måtte møte opp på kommunehuset, i stedet for å ta dette møte på telefon eller Skype. Foto: Hallgeir Martin Lundemo

Uforsvarlig

Egil Haugbjørg (V) nektet å delta på kommunestyremøtet.

Han ønsket av helsemessige hensyn ikke å utsette seg for risikoen det kan være når mange samles.

– Vi har fått nasjonale direktiver om at vi ikke skal samle folk. Så går kommunen foran og kaller inn til et ekstraordinært kommunestyremøte. Det er totalt uforsvarlig, og kan bidra til smitte en ikke har kontroll over, sier Haugbjørg.

Han beklager signalet som sendes til innbyggerne i kommunen:

– Det går ut et signal til befolkningen om at det ikke er så nøye.

Skulle avgjøre om rådmannen skulle sparkes

Ordfører i Meråker, Kjersti Kjenes, stiller seg uforstående til kritikken. Hun sier selve møtet ble flyttet til samfunnshuset, som ikke har vært i bruk siden koronasmitten kom til Norge.

I tillegg ble alle helseråd fulgt: God avstand mellom representantene, håndsprit på bordene og plastposer over mikrofonene.

Kjenes sier mange andre yrker må møte på jobb selv i disse dager. Hun mener at også kommunestyret i Meråker kan gjøre det.

– Når man da følger alle råd om smittevern, så skal det være trygt, sier ordføreren.

Særlig én av sakene de hadde på agendaen krevde fysisk oppmøte, ifølge henne. Nemlig saken om hvorvidt rådmann Ole Henrik Fjørstad skulle få sparken. (Noe som ble vedtatt).

Oppmøtet begrunnes med habilitetsspørsmål, dokumenter unntatt offentlighet og tidligere problemer med at folk falt ut fra de tekniske plattformene.

Representanter som av helsemessige grunner ikke kunne møte opp, skal ha fått delta via nett. Ingen benyttet seg av muligheten.

Kommende kommunestyremøter i Meråker vil for øvrig skje via Skype og Teams.

STERKE REAKSJONER: Flere politikere mener det var feil å invitere til kommunestyremøte i Meråker nå. Dette bildet er tatt like før møtestart. Foto: Hallgeir Martin Lundemo

Kom med forskrift for at slike situasjoner skulle unngås

En rekke kommuner har avlyst kommunestyremøter de siste dagene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok fredag 13. mars en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Den gjelder til 1. august, og gir unntak fra regelen om at deltakerne må kunne se hverandre. Møter kan altså holdes over telefon.

– Denne forskriften ble utarbeidet nettopp for at kommunene skulle kunne unngå denne typen situasjoner, samtidig som de kan fatte nødvendige beslutninger, skriver Harald Furre (H) i en e-post til NRK.

Han er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Furre tilføyer at han ikke kjenner den konkrete saken, og at han derfor ikke vil kommentere den.

Det er ikke forbud mot å holde møter, forklarer Helsedirektoratet.

– Men ordføreren og medlemmene av kommunestyrene må forholde seg til smittevernrådene og redusere møter og nærkontakt så langt det er mulig. Vi forventer at de gjennomfører møtene på en slik måte at de i størst mulig grad forhindrer smittespredning, sier fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie.