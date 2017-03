Opplevde den drapssiktede 27-åringen som veldig hyggelig

– Jeg fikk litt av et sjokk. Jeg opplevde han som både seriøs og veldig hyggelig. Jeg hadde et veldig godt inntrykk av han, sier Moe.

Hun forteller at den nå drapssiktede 27-åringen var en av dem som raskt lærte seg norsk og som deltok på aktivitetene på mottaket.

Var med i hæren

Den 27 år gamle mannen er siktet for å ha drept sin kone, som også var hans søskenbarn. Han har innrømt vold mot kona og ble forrige uke varetektsfengslet i fire uker.

Som helseansvarlig ved mottaket mannen bodde på, hjalp Moe han med en fot han hadde problemer med.

Politiet hadde visste ikke at den drapssiktede 27-åringen hadde vært i hæren i Eritrea. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

– Han var ikke sikker, men han trodde at det var beinrester eller splinter i foten, sier Moe.

– Sa han noe om hva han hadde vært utsatt for i Eritrea og som gjorde at han flyktet?

– Nei.

Hvor skaden kom fra fortale han ingenting om, heller ikke hva han opplevde i Eritrea.

– Han sa bare at Eritrea ikke er et land å leve i, forteller Moe.

Men han fortalte til Moa at han hadde vært med i hæren i Eritrea.

Visste ikke om bakgrunn i hæren

Lensmann i Levanger, Anne B. Ulvin, forteller at det vil være viktig å kartlegge bakgrunnen til begge videre i etterforskningen. At den siktede har vært i hæren er ikke noe hun er kjent med.

– Vi skal undersøke bakgrunnen. Det er en naturlig del av den videre etterforskningen. Fra før har vi ingen kjennskap til den avdøde eller den siktede, sier Ulvin.

Lensmannen har i dag vært i samtaler med søsteren til avdøde, som bor et annet sted i Norge.

– Hun er veldig preget av det som har skjedd. Vi må hjelpe og støtte henne og andre rundt som er berørt, sier Ulvin.

– Likte at kvinner var mer likeverdige

Den drapssiktede 27-åringen hadde vært tre år i Norge og fikk midlertidig opphold i Levanger i mars.

– Han var så lykkelig da vi fortalte at han hadde fått kommune og vi fortalte hvor hans bokommune lå, forteller Moe.

Hun brukte innimellom å sette seg ned å snakke med eritreerne når de samlet seg på mottaket.

– De var veldig opptatt av det med at kvinner i Norge jobbet så mye. De fortalte at det gjorde kvinnene i Eritrea også, men der jobbet kvinnene mens mennene satt å kommanderte kvinnene. Her var det mer likestilling og det syntes de var så bra, forteller Moe.