Oppfordrer til å bruke kollektivtransport under Raw Air

– Trafikken fra Heimdal og mot anlegget vil i de travle tidene med mye trafikk ikke ha muligheten til å inn mot Smistadgrenda, og det vil gå etter politiets vurdering av de trafikale forholdene på stedet, sier vaktleder i Securitas, Jon Herje.

Det kommer til å være en del trafikk som skal inn på området, og politiet vil praktisere et svingforbud inn i anlegget slik at trafikken skal flyte best mulig i begge retninger. Det vil si at om man kommer fra Heimdal og skal til anlegget, må man ned til rundkjøringa på Stavset for å snu og kjøre opp igjen.

Bruk kollektivtransport

Vaktledes i Securitas, Jon Herje, oppfordrer folk til å bruke kollektivtransport under Raw Air på onsdag og torsdag. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Utfordringene er det nye krysset som er bygd her. Det vil gjøre at trafikken stopper litt opp og i den forbindelsen vil det bli mer kø, og politiet vil mest sannsynlig være avhengig av å holde svingforbudet til venstre, sier Herje.

De største trafikale utfordringene vil være rundt rushtrafikken når folk skal forbi anlegget og inn på anlegget.

– De som skal hit bør primært ta seg til fots eller bruke kollektivtransport, Bussholdeplassen i Granåsen vil bli stengt, bussholdeplassene Kolsåsdalen og Leirbrua vil være de nærmeste bussholdeplassene for avstigning og påstigning, sier Herje.

Ha god tid

Dersom man er nødt til å kjøre bil, anbefaler Jon Herje at man tar seg god tid. Parkeringsanlegget vil være åpent frem til det er fullt.

– Følg politiets tegn og anmodning og ta dere god tid, så går dette bra.

Raw Air starta i helga i Holmenkollen og på onsdag kommer hopperne til Granåsen i Trondheim.

Det vil bli åpningskonkurranse på onsdagen og individuell konkurranse på torsdagen. Kronprins Haakon vil være til stede under konkurransen på onsdag. Han skal og bistå under blomsterseremonien for kombinert og premieutdelingen for Youth Cup, ungdomskonkurransen i kombinert for jenter og gutter.